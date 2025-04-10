ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5177 للشراء في تحديث 08:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 8:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5200 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4767 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4761 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4550 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4545 جنيهًا للبيع و 4525 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3900 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3896 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3033 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3030 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2600 جنيهًا للبيع و2589 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2597 جنيهًا للبيع و2586 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 161738 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36400 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 8:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4530 جنيه للشراء، وللبيع 4550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22650 جنيه للشراء، وللبيع 22750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45300 جنيه للشراء، وللبيع 45500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113250 جنيه للشراء، وللبيع 113750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226500 جنيه للشراء، وللبيع 227500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 453000 جنيه للشراء، وللبيع 455000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 679500 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 906000 جنيه للشراء، وللبيع 910000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1132500 جنيه للشراء، وللبيع 1137500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.