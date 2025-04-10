ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5183 للشراء في تحديث 08:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 8:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5206 جنيهًا للبيع و5183 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5200 جنيهًا للبيع و 5177 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4772 جنيهًا للبيع و4751 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4767 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4550 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3904 جنيهًا للبيع و3887 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3900 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3037 جنيهًا للبيع و3023 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2603 جنيهًا للبيع و2591 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 161916 جنيهًا للبيع و161205 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 161738 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36440 جنيهًا للبيع و36280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36400 جنيهًا للبيع و 36240 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3165.46 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3161.12 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 8:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4535 جنيه للشراء، وللبيع 4555 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22675 جنيه للشراء، وللبيع 22775 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45350 جنيه للشراء، وللبيع 45550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113375 جنيه للشراء، وللبيع 113875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226750 جنيه للشراء، وللبيع 227750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 453500 جنيه للشراء، وللبيع 455500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 680250 جنيه للشراء، وللبيع 683250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 907000 جنيه للشراء، وللبيع 911000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1133750 جنيه للشراء، وللبيع 1138750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.