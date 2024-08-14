تحديث 01:35 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في ميد بنك حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 54.35 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 53.86 جنيها، وللبيع 54.01 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 54.02 جنيها، وللبيع 54.35 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.32 جنيها، وللبيع عند 54.62 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.06 جنيها، وسعر البيع هو 54.38 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 54.10 جنيها للشراء و 54.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.32 جنيها، وسعر البيع هو 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 54.10 جنيها، وللبيع 54.42 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 54.35 جنيها وبيعه بسعر 54.54 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء اليورو 54.10 جنيها، وسعر البيع 54.42 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.01 جنيها، وللبيع عند 54.34 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.72 جنيها، وللبيع 54.31 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 54.35 جنيها، وللبيع 54.65 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو للشراء هو 53.80 جنيها، وللبيع 54.42 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 53.99 جنيها وبيعه بسعر 54.31 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.81 جنيها، وسعر البيع 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: اليورو يسجل 53.99 جنيها للشراء و 54.31 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.98 جنيها وبيعه بسعر 54.31 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 53.96 جنيها للشراء و 54.28 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 54.02 جنيها وبيعه بسعر 54.36 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.99 جنيها، وللبيع 54.31 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 53.99 جنيها، وسعر البيع 54.31 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.64 جنيها، وللبيع عند 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.19 جنيها، وسعر البيع هو 54.51 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.