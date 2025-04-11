ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 11:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11 أبريل الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5286 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 57 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5223 جنيهًا للبيع و 5200 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4845 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 52 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4625 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 50 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3964 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 43 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3917 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3083 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 34 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2643 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 29 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 1778 جنيهًا ليبلغ 164404 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 162449 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37000 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 400 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36560 جنيهًا للبيع و 36400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 11 أبريل الساعة 11:25 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.