ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 11:50 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 11 أبريل الساعة 11:50 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3960 جنيهًا للبيع و 3943 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 11 أبريل الساعة 11:50 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.