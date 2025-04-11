ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5286 للشراء في تحديث 02:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 11 أبريل الساعة 2:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5314 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4871 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4650 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3986 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3977 جنيهًا للبيع و 3960 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3100 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2657 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 165293 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37200 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3220.2 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 11 أبريل الساعة 2:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4625 جنيه للشراء، وللبيع 4650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23125 جنيه للشراء، وللبيع 23250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46250 جنيه للشراء، وللبيع 46500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115625 جنيه للشراء، وللبيع 116250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231250 جنيه للشراء، وللبيع 232500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462500 جنيه للشراء، وللبيع 465000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 693750 جنيه للشراء، وللبيع 697500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 925000 جنيه للشراء، وللبيع 930000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1156250 جنيه للشراء، وللبيع 1162500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.