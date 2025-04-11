ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5291 للشراء في تحديث 03:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 11 أبريل الساعة 3:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5326 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5314 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4882 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4871 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4660 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3994 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3107 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3100 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2663 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2657 جنيهًا للبيع و 2643 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 165648 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 165293 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37280 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37200 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 11 أبريل الساعة 3:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4630 جنيه للشراء، وللبيع 4660 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23150 جنيه للشراء، وللبيع 23300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46300 جنيه للشراء، وللبيع 46600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115750 جنيه للشراء، وللبيع 116500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231500 جنيه للشراء، وللبيع 233000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 463000 جنيه للشراء، وللبيع 466000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 694500 جنيه للشراء، وللبيع 699000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 926000 جنيه للشراء، وللبيع 932000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1157500 جنيه للشراء، وللبيع 1165000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.