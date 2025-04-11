ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5297 للشراء في تحديث 03:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 11 أبريل الساعة 3:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5331 جنيهًا للبيع و5297 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4887 جنيهًا للبيع و4856 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4665 جنيهًا للبيع و4635 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4650 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3999 جنيهًا للبيع و3973 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3986 جنيهًا للبيع و 3969 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3110 جنيهًا للبيع و3090 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3100 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2666 جنيهًا للبيع و2649 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2657 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 165826 جنيهًا للبيع و164760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 165293 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37320 جنيهًا للبيع و37080 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 11 أبريل الساعة 3:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4635 جنيه للشراء، وللبيع 4665 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23175 جنيه للشراء، وللبيع 23325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46350 جنيه للشراء، وللبيع 46650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115875 جنيه للشراء، وللبيع 116625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231750 جنيه للشراء، وللبيع 233250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 463500 جنيه للشراء، وللبيع 466500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 695250 جنيه للشراء، وللبيع 699750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 927000 جنيه للشراء، وللبيع 933000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1158750 جنيه للشراء، وللبيع 1166250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.