تحديث 01:35 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني حيث زاد سعر الدولار الأمريكي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 49.48 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.31 جنيها، وسعر البيع هو 49.44 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.42 جنيها، وللبيع 49.52 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.36 جنيها للشراء و 49.46 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.45 جنيها، وللبيع عند 49.55 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.32 جنيها، وسعر البيع هو 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.47 جنيها وبيعه بسعر 49.57 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.41 جنيها للشراء و 49.51 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.40 جنيها، وللبيع 49.50 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.42 جنيها، وللبيع 49.52 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.45 جنيها للشراء و 49.55 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.30 جنيها، وسعر البيع 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.42 جنيها للشراء و 49.52 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.32 جنيها للشراء و 49.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.43 جنيها للشراء و 49.53 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.45 جنيها، وسعر البيع 49.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.38 جنيها للشراء و 49.48 للبيع.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.41 جنيها للشراء و 49.51 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.