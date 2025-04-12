يعد هاتف iPhone 16 Pro Max من أبرز الإصدارات التي أطلقتها شركة آبل، حيث يتميز بتقنيات متقدمة وتصميم عصري يجذب عشاق التكنولوجيا.​ سوف نستعرض معكم اليوم في هذا المقال عبر موقع مصر 365 احدث سعر iphone 16 pro max في مصر والدول العربية الآن ، حيث يتساءل الكثير من الاشخاص عن سعر iphone 16 pro max الجديد الآن بالدولار وبالجنية المصري في الاسواق .

سعر iPhone 16 Pro Max في السعودية

وفقًا للمصادر المتوفرة، تتفاوت أسعار iPhone 16 Pro Max في المملكة العربية السعودية بناءً على سعة التخزين:​

256 جيجابايت: حوالي 5,699 ريال سعودي.​

512 جيجابايت: حوالي 6,699 ريال سعودي.​

1 تيرابايت: حوالي 7,699 ريال سعودي.​

تُظهر هذه الأسعار تباينًا طفيفًا بين المتاجر والموزعين، مما يُنصح معه بالتحقق من العروض المتاحة قبل الشراء.​

مواصفات iPhone 16 Pro Max

1. الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.9 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز وتقنية LTPO، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.​

2. المعالج ونظام التشغيل

مزود بمعالج Apple A18 Pro، الذي يُحسن الأداء ويُقلل من استهلاك الطاقة، ويعمل بنظام iOS 18، الذي يقدم ميزات جديدة وتحسينات في الأداء.​

3. الكاميرا

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية:​

كاميرا رئيسية: 48 ميجابكسل.​

كاميرا بيريسكوب: 12 ميجابكسل.​

كاميرا واسعة الزاوية: 48 ميجابكسل.​

كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، مما يُتيح تصوير صور سيلفي وفيديوهات عالية الجودة.​

4. البطارية والشحن

بطارية بسعة 4422 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، مما يُتيح شحن الهاتف بسرعة وكفاءة.​

5. التصميم والألوان

تصميم الهاتف مصنوع من التيتانيوم الجرد الخامس، مما يجعله قويًا وخفيفًا في الوقت نفسه.​

يتوفر الهاتف بألوان متعددة، بما في ذلك الفيروزي والتيتانيوم الأسود والأبيض.​

مقارنة مع الإصدارات السابقة

يلاحظ أن iPhone 16 Pro Max يأتي بتحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة، مثل:​

شاشة أكبر وأكثر وضوحًا.​

أداء أسرع بفضل المعالج الجديد.​

كاميرات محسّنة توفر صورًا وفيديوهات بجودة عالية.​

تصميم عصري وألوان جديدة.​

المفاجأة التي لم يتوقعها أحد: إعادة تعريف “الفخامة”

بحلول 2025، قد تتحول الفخامة من “امتلاك الجهاز” إلى “القدرة على التخصيص”:

النسخ الفنية المحدودة: إصدار خاص من iPhone 16 Pro Max بالشراكة مع فنانين مثل Banksy، بسعر $5,000 للوحدة، مع شهادة NFT لتأكيد الأصالة.

التخصيص الجيني: استخدام بيانات الحمض النووي للمستخدم (المخزنة في Health App) لصنع هاتف بلون عينيه أو نمش جلده، بتكلفة إضافية $700.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستمر iPhone 16 Pro Max في جذب اهتمام المستخدمين في السعودية، خاصةً مع توفره في متاجر التجزئة المختلفة والعروض الترويجية التي قد تُقدمها الشركات.​

يُعد iPhone 16 Pro Max خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق. مع مواصفاته المتقدمة وأسعاره التنافسية، يُتوقع أن يحظى بشعبية كبيرة في السوق السعودي.​