تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5326 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 12 أبريل الساعة 3:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5360 جنيهًا للبيع و5326 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4913 جنيهًا للبيع و4882 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4690 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4695 جنيهًا للبيع و4665 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4020 جنيهًا للبيع و3994 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4024 جنيهًا للبيع و 3999 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3127 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3130 جنيهًا للبيع و3110 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2680 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2683 جنيهًا للبيع و2666 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 166715 جنيهًا للبيع و165648 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 166892 جنيهًا للبيع و165826 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37520 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3237.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 12 أبريل الساعة 3:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4660 جنيه للشراء، وللبيع 4690 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23300 جنيه للشراء، وللبيع 23450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46600 جنيه للشراء، وللبيع 46900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116500 جنيه للشراء، وللبيع 117250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 233000 جنيه للشراء، وللبيع 234500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 466000 جنيه للشراء، وللبيع 469000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 699000 جنيه للشراء، وللبيع 703500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 932000 جنيه للشراء، وللبيع 938000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1165000 جنيه للشراء، وللبيع 1172500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.