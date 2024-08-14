انخفاض بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 01:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث انخفض سعر الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.17 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 13.13 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك مصر: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

بنك البركة: شراء الريال السعودي بسعر 13.10 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الريال السعودي 13.14 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.18 جنيها للشراء و 13.20 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.11 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.12 جنيها، وسعر البيع 13.21 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 13.14 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.74 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.21 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الريال السعودي 13.07 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي الآن 12.81 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.02 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.95 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.11 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

بنك الإسكندرية: الريال السعودي يسجل 13.17 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.17 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.