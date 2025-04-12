تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القليوبية اليوم السبت 12 ابريل 2025

نستعرض معكم اليوم في هذا المقال عبر موقع 365 تعريفة اسعار المواصلات الجديدة في محافظة القليوبية بعد ارتفاع اسعار البنزين ، حيث نقدم لكم تفاصيل تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة .

وقد صرح محافظ القليوبية أن هذه الاسعار تم تعديلها رسمياً ويجب الزام جميع السائقين واصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة بعد تعريف الاسعار كما تم تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة مدي التزام السائقين بالاسعار الجديدة وفقاً لما ورد عن المحافظة والتأكد من عدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الاشكال .

خلفية القرار

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا، وبنزين 92 حوالي 15.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 13.75 جنيهًا، والسولار 13.50 جنيهًا. ​

في ضوء هذه الزيادة، أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، القرار رقم 1086 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والسرفيس داخل المحافظة.

تفاصيل التعريفة الجديدة

شملت التعريفة الجديدة زيادات متفاوتة في أسعار الركوب على الخطوط الداخلية والخارجية. وقد تم إلزام السائقين وأصحاب المركبات بوضع ملصقات توضح التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، بالإضافة إلى نشر لوحات إرشادية في جميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة

أمثلة على التعريفة الجديدة:

من المؤسسة إلى الهرم: 8.25 جنيه​

من المؤسسة إلى إمبابة: 5.50 جنيه​

من المؤسسة إلى الوراق: 4.25 جنيه​

من المؤسسة إلى 6 أكتوبر: 9.75 جنيه​

من بنها إلى الهرم: 31.75 جنيه​

من القناطر الخيرية إلى الهرم: 22.50 جنيه​

من الزهور إلى سيدي سالم: 25.50 جنيه​

من أحمد عرابي إلى العتبة: 5.25 جنيه​

من أحمد عرابي إلى مدينة نصر: 9 جنيه​

من أبو زعبل إلى مدينة السلام: 7.75 جنيه​

من أبو زعبل إلى رابعة: 11.50 جنيه​

من الخصوص إلى باب الشعرية: 6.75 جنيه​

من مسطرد إلى المطرية: 5.25 جنيه

آليات الرقابة والتنفيذ

لتنفيذ القرار وضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، تم تكليف مديري إدارة المرور ومباحث المرور ومديري المواقف بتكثيف الحملات الرقابية على سيارات ومركبات نقل الركاب في مختلف مواقف المحافظة والميادين. كما تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء.

قنوات الشكاوى والتواصل

أكد محافظ القليوبية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى من المواطنين بشأن مخالفات التعريفة الجديدة. وتم تخصيص الخط الساخن 114، ورقم واتساب 01119992624، والرقم الأرضي 0133212461 لتلقي الشكاوى.

التوصيات المستقبلية

تفعيل دور وسائل النقل البديلة: تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي مثل المترو والحافلات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.​

تقديم دعم للفئات المتضررة: توفير دعم مالي أو بطاقات خصم للفئات ذات الدخل المحدود لمساعدتهم على تحمل تكاليف المواصلات.​

تعزيز الشفافية: نشر تفاصيل التعريفة الجديدة بشكل واضح في جميع وسائل الإعلام لضمان وعي المواطنين بالتغييرات.​

اليوم السابع

مراقبة مستمرة: استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي استغلال للمواطنين.​

تعد زيادة تعريفة المواصلات في محافظة القليوبية نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الوقود، مما يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان تنفيذ القرار بشكل عادل ومنصف. ومن المهم أن تستمر الجهود في تقديم حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.​