تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة بني سويف بعد زيادة اسعار البنزين

​شهدت محافظة بني سويف صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025 تحركًا اقتصاديًا مهمًا تمثل في اعتماد تعريفة جديدة للمواصلات العامة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار البنزين والسولار. وقد أثار هذا القرار اهتمام المواطنين والسائقين على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة التنقل اليومية.​

خلفية الزيادة في أسعار الوقود

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن زيادة أسعار الوقود، حيث بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 13.75 جنيهًا، وبنزين 92 حوالي 15.75 جنيهًا، وبنزين 95 نحو 17 جنيهًا، والسولار 13.50 جنيهًا. وقد استدعى هذا التغيير تعديل تعريفة المواصلات لتتناسب مع التكلفة الجديدة. ​

تفاصيل التعريفة الجديدة في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار. ​

أمثلة على التعريفة الجديدة:

من الفشن إلى المنيب: 56 جنيهًا​

من الفشن إلى بني سويف: 10.50 جنيهًا​

من الفشن إلى المرج: 63.50 جنيهًا​

من الفشن إلى الإسكندرية: 161 جنيهًا​

من الواسطي إلى بني حدير: 4 جنيهات​

من الواسطي إلى كفر عمار: 6 جنيهات​

من الواسطي إلى العياط: 8.5 جنيهًا​

من الواسطي إلى المنيب: 44.50 جنيهًا​

من الواسطي إلى حلوان: 42 جنيهًا​

من الواسطي إلى المرج: 59 جنيهًا​

من الواسطي إلى الإسكندرية: 144 جنيهًا​

من اهناسيا إلى المنيب: 51 جنيهًا​

من اهناسيا إلى المرج: 59 جنيهًا​

من اهناسيا إلى الإسكندرية: 157.5 جنيهًا​

من اهناسيا إلى المعصرة: 6 جنيهات​

من اهناسيا إلى الأنصار: 7 جنيهات​

من ببا إلى الشريف: 4 جنيهات​

من ببا إلى كفر منصور: 4 جنيهات​

من ببا إلى اسكندر: 4 جنيهات​

من ببا إلى المنيب: 53 جنيهًا​

من ببا إلى المرج: 59.5 جنيهًا​

من ببا إلى الإسكندرية: 157 جنيهًا​

من بني سويف إلى الفشن: 10.50 جنيهًا​

التوصيات المستقبلية

تفعيل دور وسائل النقل البديلة: تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي مثل المترو والحافلات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.​

تقديم دعم للفئات المتضررة: توفير دعم مالي أو بطاقات خصم للفئات ذات الدخل المحدود لمساعدتهم على تحمل تكاليف المواصلات.​

تعزيز الشفافية: نشر تفاصيل التعريفة الجديدة بشكل واضح في جميع وسائل الإعلام لضمان وعي المواطنين بالتغييرات.​

مراقبة مستمرة: استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي استغلال للمواطنين.

​تعد زيادة تعريفة المواصلات في محافظة بني سويف نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الوقود، مما يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان تنفيذ القرار بشكل عادل ومنصف. ومن المهم أن تستمر الجهود في تقديم حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.​