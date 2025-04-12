ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5349 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 12 أبريل الساعة 4:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5371 جنيهًا للبيع و5349 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 23 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5360 جنيهًا للبيع و5326 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4924 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 21 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4700 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 20 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 4029 جنيهًا للبيع و4011 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4020 جنيهًا للبيع و3994 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3133 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 13 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3127 جنيهًا للبيع و 3107 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2680 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 167070 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 711 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 166715 جنيهًا للبيع و165648 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37600 جنيهًا للبيع و37440 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 160 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37520 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 12 أبريل الساعة 4:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4680 جنيه للشراء، وللبيع 4700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23400 جنيه للشراء، وللبيع 23500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46800 جنيه للشراء، وللبيع 47000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117000 جنيه للشراء، وللبيع 117500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 234000 جنيه للشراء، وللبيع 235000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 468000 جنيه للشراء، وللبيع 470000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 702000 جنيه للشراء، وللبيع 705000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 936000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1170000 جنيه للشراء، وللبيع 1175000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.