تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 04:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12 أبريل الساعة 4:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5343 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5349 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4898 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4675 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4007 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4011 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3117 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3120 جنيهًا للبيع و 3100 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2671 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2674 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 166182 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 166359 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37400 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37440 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 12 أبريل الساعة 4:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4675 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 467500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 701250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 935000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1168750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.