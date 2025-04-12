بعد ارتفاع اسعار الوقود .. تعريفة الركوب الجديدة في مطروح

بعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر، أعلنت محافظة مطروح عن تعديل تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والسرفيس، حيث تم زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وذلك لتتناسب مع الزيادة في أسعار البنزين والسولار.​

وفيما يتعلق بسيارات التاكسي، تم تحديد تعريفة فتح العداد بقيمة 13 جنيهًا، مع تكلفة 4.5 جنيه لكل كيلومتر إضافي. ​

الأسبوع

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتم توجيه الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على المواقف، والتأكد من وضع ملصقات توضح الأسعار الجديدة على السيارات.​

للتبليغ عن أي مخالفات أو استفسارات، يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات محافظة مطروح عبر الرقم 0464933158 أو الخط الساخن 114

تعريفة المواصلات الجديدة في مطروح

تعريفة التاكسي:

فتح العداد: 11.50 جنيه.​

تكلفة كل كيلومتر إضافي: 4 جنيهات.​

رسوم إضافية للسيارات المكيفة خلال فصل الصيف: 10 جنيهات.​

تعريفة السرفيس والنقل الجماعي:

زيادة بنسبة 15% على جميع خطوط السرفيس الداخلي والخارجي.​

رسوم إضافية للسيارات المكيفة خلال فصل الصيف: 10 جنيهات.

1. النقل السياحي: صدمة الأسعار في موسم الذروة

سفاري الصحراء: ارتفعت تكلفة جولة السفاري اليومية من 600 إلى 950 جنيهاً بسبب زيادة أسعار الوقود وصعوبة التنقل في الرمال.

الرحلات بين المدن: خطوط النقل بين الإسكندرية ومطروح (عبر طريق “الكورنيش”) شهدت زيادة بنسبة 25%، مع وصول سعر التذكرة إلى 120 جنيهاً.

التاكسي الفاخر: سيارات الدفع الرباعي المُخصصة للسياح (مثل لاندكروزر) ارتفع سعر الكيلومتر إلى 10 جنيهات، مع تطبيق رسوم بيئية (5 جنيهات) لدعم مشاريع مكافحة التصحر.

2. النقل المحلي: معاناة مُضاعفة في القرى النائية

الميكروباصات: ارتفع سعر الرحلة بين مطروح وقرية سيدي براني إلى 30 جنيهاً (مقابل 15 جنيهاً)، مع تقليل عدد الرحلات اليومية من 10 إلى 5 فقط.

التوك توك: في القرى الساحلية مثل الضبعة والعجمي، أصبح متوسط سعر الرحلة 15 جنيهاً، مع إلغاء نظام “المشاركة في الرحلة” بسبب قلة الركاب خارج الموسم السياحي.

التأثير على الاقتصاد الموسمي: السياحة ليست الحل الوحيد

ارتفاع تكاليف الخدمات السياحية:

فنادق الـ4 نجوم اضطرت لرفع أسعار نقل الضيوف من المطار إلى 150 جنيهاً (مقابل 80 جنيهاً)، مما قد يُقلل الإقبال بنسبة 15% وفق توقعات غرفة السياحة.

الكافتيريات الشاطئية: زادت تكلفة نقل البضائع إلى المناطق النائية (مثل شاطئ عجيبة) بنسبة 40%، مما دفع البعض لاستخدام الدراجات البخارية المُحمَّلة بمقطورات صغيرة.

تهديد المشاريع الصغيرة:

مشاريع الإقامة المنزلية (Home Stay) التي يعتمد أصحابها على نقل السياح من المدن الكبرى، أصبحت غير مُجدية مع ارتفاع تكلفة الرحلات الفردية.