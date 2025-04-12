ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5337 للشراء في تحديث 06:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 12 أبريل الساعة 6:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5360 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 28 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4913 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 26 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 25 جنيهًا ليبلغ 4690 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4675 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4020 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 22 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4007 جنيهًا للبيع و 3981 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3127 جنيهًا للبيع و3113 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 16 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3117 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2680 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2671 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 166715 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 889 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 166182 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37520 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 200 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 12 أبريل الساعة 6:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4670 جنيه للشراء، وللبيع 4690 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23350 جنيه للشراء، وللبيع 23450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46700 جنيه للشراء، وللبيع 46900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116750 جنيه للشراء، وللبيع 117250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233500 جنيه للشراء، وللبيع 234500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467000 جنيه للشراء، وللبيع 469000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 700500 جنيه للشراء، وللبيع 703500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 934000 جنيه للشراء، وللبيع 938000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1167500 جنيه للشراء، وللبيع 1172500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.