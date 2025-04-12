تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 07:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 12 أبريل الساعة 7:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5343 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 28 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5360 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4898 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 26 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4913 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4675 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 25 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4690 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4007 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 22 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3117 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 16 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 2671 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2680 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 166182 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 889 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 166715 جنيهًا للبيع و 166004 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37400 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 200 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37520 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3237.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3237.4 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 12 أبريل الساعة 7:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 467500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 701250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 935000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1168750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.