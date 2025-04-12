ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5326 للشراء في تحديث 07:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 12 أبريل الساعة 7:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5349 جنيهًا للبيع و5326 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5343 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4903 جنيهًا للبيع و4882 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 4011 جنيهًا للبيع و3994 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4007 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3117 جنيهًا للبيع و 3097 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2674 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2671 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 166359 جنيهًا للبيع و165648 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 533 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 166182 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37440 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37400 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 12 أبريل الساعة 7:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4660 جنيه للشراء، وللبيع 4680 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23300 جنيه للشراء، وللبيع 23400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46600 جنيه للشراء، وللبيع 46800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116500 جنيه للشراء، وللبيع 117000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233000 جنيه للشراء، وللبيع 234000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 466000 جنيه للشراء، وللبيع 468000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 699000 جنيه للشراء، وللبيع 702000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 932000 جنيه للشراء، وللبيع 936000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1165000 جنيه للشراء، وللبيع 1170000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.