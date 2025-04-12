تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12 أبريل الساعة 8:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 5343 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5349 جنيهًا للبيع و5326 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4898 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 16 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4903 جنيهًا للبيع و 4882 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4675 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 4007 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 13 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4011 جنيهًا للبيع و3994 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3117 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2671 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 166182 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 533 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 120 جنيهًا ليبلغ 37400 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 37440 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 12 أبريل الساعة 8:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 467500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 701250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 935000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1168750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.