قائمة أسعار المواصلات الجديدة في بورسعيد بعد ارتفاع اسعار البنزين

في مدينة بورسعيد، التي تُعتبر شرياناً حيوياً للتجارة العالمية عبر قناة السويس، تتفاعل أزمة اقتصادية جديدة مع إعلان تعريفة الركوب المعدلة لوسائل النقل العام، كرد فعل لارتفاع أسعار الوقود. هذه الخطوة لا تؤثر فقط على حركة المواطنين اليومية، بل تهدد بتعطيل جزء من النشاط الاقتصادي المرتبط بالميناء والخدمات اللوجستية. فكيف تختلف تداعيات هذه الأزمة في مدينة تعتمد على التجارة الدولية؟ وما حجم التأثير على الشرائح الأكثر هشاشة؟ هذا التحليل يستكشف الأبعاد الخفية للأزمة في واحدة من أهم المدن المصرية استراتيجياً.

السياق العالمي والمحلي لارتفاع أسعار الوقود

ارتفاع أسعار الوقود في مصر ليس حدثاً معزولاً، بل هو جزء من تحديات عالمية تتمثل في تعافي الاقتصادات الكبرى بعد جائحة كورونا، وزيادة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا بعد الأزمة الأوكرانية، والتي قلصت إمدادات النفط إلى أوروبا، مما رفع الأسعار بنسبة 28% خلال عام 2024، وفقاً لتقارير منظمة أوبك.

على الصعيد المحلي، تبنت الحكومة المصرية سياسة خفض الدعم عن الوقود تدريجياً كجزء من التزاماتها لتحقيق توازن الميزانية، ما أدى إلى زيادة متتالية في الأسعار بلغت 22% منذ مطلع العام الجاري. بورسعيد، التي تعتمد بشكل كبير على النقل البري والبحري، وجدت نفسها في مركز العاصفة، حيث تشكل تكاليف الوقود 40% من مصروفات تشغيل المركبات، وفقاً لإحصاءات غرفة النقل البحري.

التعريفة الجديدة في بورسعيد

أعلنت إدارة النقل العام في بورسعيد زيادة تعريفة الركوب بنسب متفاوتة، مع تركيز ملحوظ على الخطوط المرتبطة بميناء بورسعيد والمناطق الصناعية. من أبرز التعديلات:

زيادة أسعار التاكسي الجماعي (التوكتوك) داخل الأحياء السكنية من 8 جنيهات إلى 12 جنيهاً للرحلة.

ارتفاع تكلفة نقل البضائع الصغيرة من الميناء إلى المناطق التجارية بنسبة 35%، بحسب بيان اتحاد الشاحنات.

رحلات الميكروباص بين بورسعيد والإسماعيلية ارتفعت من 15 إلى 20 جنيهاً.

التعريفة الجديدة داخل بورسعيد

تم تعديل تعريفة الركوب داخل المحافظة على النحو التالي:​

تاكسي داخل نفس الحي: 13 جنيهًا.​

تاكسي من حي إلى حي ثان أو ثالث: 17.5 جنيهًا.​

تاكسي من حي إلى حي رابع: 23.5 جنيهًا.​

السرفيس داخل المحافظة: 4 جنيهات.​

مشروع النقل الداخلي: 3.5 جنيهات.​

خط الديبة: 12 جنيهًا.​

خط الشادر: 18.5 جنيهًا.​

خط القابوطي الجديد / 44 عمارة: 7 جنيهات.​

خط بورسعيد – بورفؤاد: 6 جنيهات.​

الحي الإماراتي – أسوان: 5 جنيهات.​

الحي الإماراتي – الزهور: 4 جنيهات. ​

أعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، عن رفع تعريفة خط بورسعيد المرج إلى 105 جنيهًا، وبورسعيد الإسماعيلية 47 جنيهًا، وبورسعيد السويس 90 جنيهًا، بورسعيد الزقازيق 92 جنيهًا، وبورسعيد فاقوس 75 جنيهًا، وبورسعيد القنطرة غرب 39 جنيهًا، وبورسعيد المنزلة 40 جنيهًا، وبورسعيد دمياط 32 جنيهًا، وبورسعيد دمياط الجديدة 50 جنيهًا، وبورسعيد المنصورة 64 جنيهًا، وبورسعيد المحلة الكبري 92 جنيهًا،وبورسعيد طنطا 93 جنيهًا، وبورسعيد الإسكندرية 120.5 جنيهًا.

هذه الزيادات تكتسب خطورة إضافية في مدينة يُصنف 45% من سكانها ضمن الفئات محدودة الدخل، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة قناة السويس عام 2023. الأسرة التي تعتمد على دخل يومي غير ثابت – كعائلات الصيادين أو عمال الميناء – ستواجه خفضاً جوهرياً في القدرة على الادخار أو الإنفاق على التعليم.