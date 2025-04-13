تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين 2025

أعلنت العديد من محافظات جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الماضي ارتفاع اسعار المواصلات بعد الزيادة الاخيرة في اسعار البنزين ، حيث تم اصدار قائمة بالتعريفة الجديدة لجميع المواصلات بالمحافظات سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 11 – 4 – 2025.

وسوف نستعرض معكم الآن قائمة باسعار المواصلات الجديدة في جميع المحافظات واهم الاجراءات التي تم اتخاذها للسيطرة علي الوضع والتأكد من التزام جميع السائقين بأسعار التعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الاشكال ، وجاءت زيادة البنزين الجديدة اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، وذلك على النحو التالى:

بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر، السولار بسعر 15.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 15.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 9 جنيها للمتر المكعب، أسطوانة البوتاجاز الحجم الصغير 200 جنيه، أسطوانة البوتاجاز الحجم الكبير 400 جنيه وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 10500 جنيه.

تفاصيل التعريفة الجديدة:

في محافظة القاهرة، تم تعديل تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، مع مراعاة مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة. ​

في محافظة الجيزة، تم تشكيل لجنة لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، واستقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15%. ​

أعلنت المحافظات الأسعار الجديدة لتعريفة ركوب المواصلات بعد تحريك البنزين والسولار وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وزيادة سعر لتر السولار جنيهًا و75 قرشًا. ​

تعرف الآن علي تعريفة المواصلات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية علي النحو التالي :

تعريفة المواصلات الجديدة في القاهرة والمحافظة بعد ارتفاع اسعار البنزين

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القليوبية اليوم السبت 12 ابريل 2025

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة بني سويف بعد زيادة اسعار البنزين

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الأقصر بعد زيادة اسعار المحروقات

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الغربية رسمياً الآن

بعد ارتفاع اسعار الوقود .. تعريفة الركوب الجديدة في مطروح

التعريفة الجديدة في سوهاج بعد ارتفاع اسعار المواد البرولية

قائمة أسعار المواصلات الجديدة في بورسعيد بعد ارتفاع اسعار البنزين

محافظة المنوفية تعلن التعريفة الجديدة بعد الزيادة الأخيرة في اسعار البنزين

التعريفة الجديدة في محافظة الأسكندرية بعد ارتفاع اسعار البنزين

تعريفة المواصلات الجديدة في كفر الشيخ تشعل الجدل بين السائقين والركاب!

تعريفة المواصلات الجديدة في دمياط .. الركاب بين الغلاء والاعتياد والسائقون يبررون الزيادة!

تعريفة المواصلات تضرب من جديد.. أسعار جديدة في الشرقية تشعل الجدل!

زيادة جديدة تصدم الركاب: تعرف على تعريفة المواصلات في الإسماعيلية بعد التعديل الأخير!

زيادة جديدة في تعريفة المواصلات بأسوان.. والأهالي بين الغضب والتأقلم!

بعد الزيادة الجديدة.. شوف تعريفة المواصلات في قنا وصلت لكام!

تعريفة المواصلات الجديدة في البحيرة : تفاصيل الأسعار بعد الزيادة الأخيرة

تعريفة المواصلات الجديدة في أسيوط 2025: بين ارتفاع الأسعار وضمان العدالة