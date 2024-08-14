تحديث 01:35 مساءًا: انخفاض بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي حيث تراجع سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.46 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.42 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.42 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.37 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.46 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.47 جنيها، وللبيع 13.50 جنيها.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.41 جنيها وبيعه بسعر 13.48 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.44 جنيها للشراء و 13.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

المصرف المتحد: الدرهم الإماراتي يسجل 13.17 جنيها للشراء و 13.48 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.32 جنيها للشراء و 13.55 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.40 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.45 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.38 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.43 جنيها، وسعر البيع هو 13.48 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.36 جنيها، وسعر البيع هو 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.43 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.44 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها للشراء و 13.47 للبيع.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.41 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.