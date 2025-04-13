سعر الذهب الآن في مصر جميع الأعيرة والسبائك والجنية الذهب

الذهب، ذلك المعدن النفيس الذي لطالما كان رمزا للثروة والأمان، لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم الاستثمارات الآمنة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية. في مصر، يولي الكثيرون اهتماما كبيرا لسعر الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الزينة. في هذا المقال، سنقدم تحليلا شاملا لسعر الذهب اليوم في مصر، مع التركيز على العوامل المؤثرة فيه، والتوقعات المستقبلية، ونصائح للمستثمرين والمستهلكين.

سعر الذهب الآن في مصر

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 3107 جنيهًا للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3994 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4660 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 5326 جنيهًا للجرام.

– سعر الذهب عيار 10 بلغ 2219 جنيها.

– سعر وقية الذهب بلغت 165649 جنيها.

– سعر الجنيه الذهب بلغ 37280 جنيه.

سعر السبائك الذهب اليوم

سبيكة 1 جرام: 5547.43 جنيه.

سبيكة 2.5 جرام: 13681.58 جنيه.

سبيكة 5 جرام: 27197.15 جنيه.

سبيكة 10 جرام: 54384.30 جنيه.

سبيكة 20 جرام: 108728.60 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 37280 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر .

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم حالة من التذبذب المستمر، متأثرا بالعديد من العوامل المحلية والعالمية. يمكن القول إن سعر الذهب يتغير بشكل شبه لحظي، مما يجعل من الضروري متابعة الأسعار بشكل دائم للحصول على أحدث المعلومات.

بشكل عام، يتم تحديد سعر الذهب في مصر بناء على عدة عوامل، من بينها:

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر العالمي للذهب، المحدد بالدولار الأمريكي في البورصات العالمية، العامل الرئيسي الذي يؤثر في سعر الذهب في مصر. فإذا ارتفع السعر العالمي للذهب، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر، والعكس صحيح.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على سعر الذهب في مصر. فإذا ارتفع سعر الدولار، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب، والعكس صحيح.

العرض والطلب: يلعب العرض والطلب على الذهب في السوق المحلية دورا في تحديد السعر. فإذا زاد الطلب على الذهب، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع السعر، والعكس صحيح.

الضرائب والرسوم: تؤثر الضرائب والرسوم المفروضة على الذهب على السعر النهائي للمستهلك.