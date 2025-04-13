سعر الدولار اليوم في العراق 13 أبريل .. بورصة بغداد تحقق هذا الرقم

سعر الدولار اليوم في العراق في بداية التعاملات في بداية الأسبوع الجديد الأحد 13 أبريل 2025م في البورصات المحلية المعروفة والمشهورة مثل بغداد وكركوك والسليمانية وغيرهم وكذلك سرد سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي وفق السعر الموضح على مؤشر جوجل للعملات، التفاصيل حول ذلك كله في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في العراق

حقق سعر الدولار اليوم في العراق في التعاملات الصباحية في مختلف البورصات الأرقام التالية:

سعر 100 دولار في بورصة بغداد: 147500 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة البصرة: 147550 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة اربيل: 147550 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة كركوك: 147650 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة السليمانية: 147600 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة دهوك: 147550 دينار عراقي.

سعر الدولار اليوم في العراق هو التحديث الصباحي في التوقيت الساعة 11:07.

بينما سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي على مؤشر جوجل للعملات: 1310.00 دينار عراقي وفق آخر تحديث يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025م.

أسباب هيمنة الدولار تقليديًا

قوة الاقتصاد الأمريكي كأكبر اقتصاد في العالم.

الاستقرار السياسي والنقدي في الولايات المتحدة.

القبول العالمي بالدولار في التجارة الدولية (خاصة النفط).

هيمنة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية (%60 تقريبًا من الاحتياطي العالمي).

العمق والسيولة في الأسواق الأمريكية، خصوصًا سندات الخزينة.

المؤشرات على تراجع الهيمنة

1. تراجع حصة الدولار في الاحتياطي العالمي

بحسب صندوق النقد الدولي، حصة الدولار تراجعت من 71% في 1999 إلى حوالي 59% حاليًا.

زيادة حصة اليورو واليوان الصيني بشكل طفيف.

2. اتجاه بعض الدول لتقليل الاعتماد على الدولار (De-dollarization)

روسيا والصين زادت تجارتها الثنائية بالروبل واليوان.

الهند تستخدم الروبية في صفقات مع دول مثل روسيا.

بعض دول الخليج تبحث عن تسعير النفط بعملات أخرى كـ اليوان.

3. العقوبات الأمريكية جعلت بعض الدول تبحث عن بدائل:

مثل إيران، روسيا، وفنزويلا، التي تحاول تجنب النظام المالي الأمريكي (SWIFT، الدولار).

هل هناك بديل حقيقي للدولار؟

اليورو:

قوي لكنه يعاني من مشاكل سياسية واقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي.

ليس له سياسة مالية موحّدة.

اليوان الصيني:

الصين تحاول فرضه دوليًا (عبر مبادرة الحزام والطريق، عقود نفط باليوان).

لكنه غير حر تمامًا، وتفتقر الصين إلى الشفافية الكاملة.

لماذا ما زال الدولار مهيمنًا؟

لا يوجد بديل قوي بعد يمتلك الحجم، الثقة، والقبول العالمي.

في أوقات الأزمات، المستثمرون يلجؤون للدولار كـ “ملاذ آمن”.

الأسواق الأمريكية لا تزال الأكثر سيولة وموثوقية.

أثر تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

إذا استمر تراجع هيمنة الدولار، فقد يؤدي ذلك إلى تحولات جذرية في النظام المالي العالمي. أبرز التأثيرات المحتملة:

زيادة التقلبات في أسعار الصرف نتيجة تنوّع العملات المستخدمة في التجارة الدولية.

ضعف تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق العالمية، مما يقلل من قدرة الفيدرالي على تصدير الأزمات أو السيطرة على السيولة العالمية.

توسيع نفوذ القوى الاقتصادية الأخرى مثل الصين، إذا نجحت في فرض اليوان كبديل جزئي.

بالنسبة للدول النامية، قد يمثل ذلك فرصة للتحرر من هيمنة الدولار، لكن في المقابل، سيزيد من تعقيد إدارة الاحتياطيات والتجارة الخارجية.

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