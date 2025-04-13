سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية 13 أبريل .. محافظة درعا تسجل هذا المستوى

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية الأحد بداية الأسبوع الجديد الموافق 13 أبريل 2025 في مختلف المحافظات السورية مثل بيروت ودرعا وحماه والرقة وطرطوس وغيرهم في التعاملات الصباحية والمقارنة مع سعر الدولار يوم أمس في سوريا في نفس المحافظات، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية

أحرز سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في التعاملات الصباحية هذه الأرقام:

سجل في بيروت: 11000 ليرة في الشراء، 10800 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 10650 ليرة في الشراء، 10750 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 10750 ليرة في الشراء، 10850 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سعر الدولار أمس في سوريا 12 أبريل

سجل في بيروت: 11000 ليرة في الشراء، 10800 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 10650 ليرة في الشراء، 10750 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 10750 ليرة في الشراء، 10850 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10700 ليرة في الشراء، 10800 ليرة في المبيع.

الدولار الأمريكي

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر استخدامًا في التجارة الدولية، حيث تُسعّر به معظم السلع العالمية كالنفط، والذهب، والغاز، وتُبرم به الغالبية العظمى من الصفقات العابرة للحدود. ورغم ظهور عملات منافسة مثل اليورو واليوان الصيني، ما يزال الدولار يحتفظ بمكانته كعملة رئيسية في النظام المالي العالمي، فما الأسباب التي تقف وراء هذا الاعتماد العالمي على الدولار في التجارة الدولية؟

خلفية تاريخية – اتفاقية بريتون وودز

يرجع جزء كبير من هيمنة الدولار إلى اتفاقية بريتون وودز التي تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1944، والتي نصّت على اعتماد الدولار كعملة احتياط دولية مرتبطة بالذهب، حيث تعهدت الولايات المتحدة آنذاك بتحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب.

وبذلك أصبحت الدول تحتفظ باحتياطاتها بالدولار بدلاً من الذهب، واعتمدت عليه في تسوية المعاملات الدولية. وعلى الرغم من انهيار هذا النظام عام 1971 عندما أوقفت أمريكا تحويل الدولار إلى ذهب، إلا أن الدولار ظل يحتفظ بدوره المركزي في الاقتصاد العالمي.

قوة الاقتصاد الأمريكي

يعتمد العالم على الدولار أيضًا بسبب قوة واستقرار الاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. الولايات المتحدة تُعد سوقًا ضخمًا ومتنوعًا، وتستورد وتصدّر كميات هائلة من السلع والخدمات، ما يجعل من الطبيعي أن تكون عملتها هي الأكثر تداولًا.

الاقتصاد الأمريكي يتمتع كذلك بمستوى عالٍ من الشفافية، والقدرة على جذب الاستثمارات، ويمتلك نظامًا مصرفيًا متطورًا، وكل ذلك يعزز ثقة الدول والشركات في استخدام الدولار.

الدولار كعملة تسعير رئيسية للسلع

الدولار يُستخدم في تسعير معظم السلع الاستراتيجية في العالم، مثل:

النفط (ما يعرف بنظام “البترو-دولار”).

الذهب والمعادن النفيسة.

السلع الزراعية مثل القمح والذرة.

بالتالي، حتى الدول التي لا تتعامل كثيرًا مع أمريكا تضطر لاستخدام الدولار لشراء هذه السلع من السوق العالمية، مما يكرّس الاعتماد عليه في التجارة.

سيولة الدولار وسهولة تداوله

الدولار يتمتع بأعلى مستوى من السيولة في العالم، مما يعني سهولة استخدامه، تحويله، وتداوله بين البنوك والشركات والأفراد. كما أن نظام SWIFT العالمي، الذي يُستخدم لتحويل الأموال بين البنوك، يعتمد بشكل كبير على الدولار، مما يسهل إجراء التحويلات الدولية بهذه العملة.

بالمقابل، بعض العملات الأخرى مثل اليوان أو الروبل أو حتى اليورو لا تمتلك نفس الدرجة من الانتشار أو القبول العالمي، خاصة في الدول النامية أو التي تواجه مشاكل في شبكات الدفع والتحويلات.

الثقة والاستقرار

رغم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة من وقت لآخر، مثل التضخم أو الديون الحكومية، إلا أن الدولار لا يزال يُعتبر الملاذ الآمن الأول عالميًا في أوقات الأزمات المالية أو الجيوسياسية.

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