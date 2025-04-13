سعر الذهب اليوم في العراق 13 أبريل .. عيار 12 يصل لهذا الرقم آخر تحديث

سعر الذهب اليوم في العراق في التعاملات الصباحية الأحد 13 أبريل 2025م في مختلف الجرامات، حيث يشهد الذهب هذه الفترة عمليات شراء وبيع كبيرة بسبب انخفاض سعر الدولار عالميًا، ويعد الذهب ملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك في السطور التالية سوف نسرد سعر الذهب اليوم في العراق وفق السعر العالمي بدون مصنعيه وبدون ضرائب محلية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم في العراق

سجل سعر الذهب اليوم في العراق بالعملة المحلية الدينار العراقي والعملة الدولية الدولار الأمريكي هذه الأرقام في الجدول التالي آخر تحديث:

الوحدة بالجرام بالدينار العراقي بالدولار الأمريكي سعر الذهب اليوم في العراق في الجدول هي آخر تحديث في هذه الأثناء جرام الذهب عيار 24 136,166.23 104.13 جرام الذهب عيار 22 124,819.05 95.45 جرام الذهب عيار 21 119,145.45 91.11 جرام الذهب عيار 20 113,471.86 86.78 جرام الذهب عيار 18 102,124.67 78.10 جرام الذهب عيار 16 90,777.49 69.42 جرام الذهب عيار 14 79,430.30 60.74 جرام الذهب عيار 12 68,083.12 52.07 جرام الذهب عيار 10 56,735.93 43.39

لماذا يلجأ الناس إلى الذهب وقت الأزمات؟

منذ آلاف السنين، يعتبر الذهب أحد أكثر الأصول قيمةً وطلبًا في العالم. وفي كل أزمة—سواء كانت اقتصادية، مالية، صحية، أو سياسية—نلاحظ اندفاع المستثمرين والأفراد وحتى البنوك المركزية لشراء الذهب. فما الذي يجعل الذهب الوجهة الأولى وقت الأزمات؟

فيما يلي أهم الأسباب والعوامل التي تفسر هذه الظاهرة:

أولًا: الذهب كـ “ملاذ آمن” تقليدي

1. الاستقرار في القيمة

الذهب يحتفظ بقيمته على مر العصور، بخلاف العملات الورقية التي يمكن أن تتعرض للتضخم أو فقدان القيمة.

في أوقات عدم اليقين، يبحث الناس عن أصول لا تتأثر بالتقلبات الحادة، والذهب يلعب هذا الدور.

2. لا يتأثر بإفلاس الحكومات أو البنوك

الذهب ليس مرتبطًا بأي جهة إصدار، مثل الحكومات أو البنوك.

حتى لو أفلس بنك أو انهارت دولة، الذهب لا يفقد قيمته لأنه أصل مادي.

3. يُستخدم في جميع أنحاء العالم

الذهب مقبول عالميًا، ويمكن تداوله أو بيعه في أي دولة تقريبًا، بغض النظر عن العملة المحلية أو النظام الاقتصادي.

ثانيًا: التحوّط من التضخم والانهيار المالي

4. الحماية من التضخم

عند ارتفاع معدل التضخم، تفقد العملة المحلية قوتها الشرائية.

الذهب غالبًا ما يحتفظ بقيمته أو ترتفع قيمته، مما يجعله وسيلة لحماية الثروة.

5. أداة تحوّط مقابل تدهور العملات

عندما تتدهور قيمة العملات الورقية (مثل الدولار أو اليورو)، يُستخدم الذهب كأصل يحافظ على القيمة.

مثال: خلال فترات طبع النقود بكثرة من البنوك المركزية، يهرب المستثمرون نحو الذهب.

ثالثًا: محدودية المعروض منه

6. عنصر نادر

الذهب لا يمكن إنتاجه بسهولة، فهو يحتاج إلى عمليات تعدين معقدة وتكلفة عالية.

قلة المعروض من الذهب تجعل قيمته أكثر ثباتًا، بخلاف العملات التي يمكن طباعتها بلا حدود.

7. لا يتأثر بالقرارات السياسية

لا يمكن لحكومة ما أن “تطبع” ذهبًا كما تفعل مع النقود، مما يمنحه استقلالًا وقوة ذاتية.

رابعًا: الطلب المستقر والمتزايد عالميًا

8. طلب صناعي ومجوهرات

الذهب لا يستخدم فقط في الاستثمار، بل له دور كبير في صناعة الإلكترونيات، والمجوهرات، والطب.

هذا الطلب المتعدد المصادر يضمن له سوقًا ثابتة حتى في أوقات الأزمات.

9. شراء البنوك المركزية

كثير من البنوك المركزية حول العالم تزيد من احتياطياتها من الذهب، خصوصًا في فترات عدم الاستقرار.

هذا يزيد الطلب ويعزز مكانة الذهب كأصل موثوق.

خامسًا: الثقة التاريخية والثقافية

10. ارتباط ثقافي قوي

لدى كثير من الشعوب ارتباط نفسي وثقافي عميق بالذهب كمخزن للقيمة.

في بعض الدول، مثل الهند والشرق الأوسط، يعتبر الذهب جزءًا من الثقافة الاقتصادية والأمن المالي.

11. مرور الذهب باختبارات أزمات تاريخية

الذهب صمد أمام أزمات كبرى مثل الكساد الكبير (1929)، الأزمة المالية (2008).

كل مرة كانت نتيجتها ارتفاع قيمة الذهب.

سادسًا: سهولة التخزين والتداول

12. قابلية التخزين

الذهب لا يحتاج إلى مساحة تخزين ضخمة، ويمكن الاحتفاظ به في المنزل أو في خزنة صغيرة.

لا يتلف مع الزمن، مما يجعله أصلًا مثاليًا للاحتفاظ على المدى الطويل.

13. سهولة التسييل

يمكن بيع الذهب في أي وقت تقريبًا، سواءً عبر الأسواق أو محلات الصاغة أو البنوك أو حتى الإنترنت.

لا توجد حاجة لوسطاء معقّدين كما في حالة العقارات أو الأسهم.

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