سعر الذهب اليوم في المغرب 13 أبريل 2025 بالدرهم والدولار الأمريكي

سعر الذهب اليوم في المغرب 13 أبريل 2025 آخر تحديث وفق السعر العالمي بالعملة المحلية الدرهم المغربي والعملة العالمية الدولار الأمريكي، نسرد سعر الذهب اليوم في المغرب بداية من أصغر عيار حتى عيار 24 في جدول منظم لمن يبحث عن السعر بشكل يومي في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي غير المستقر، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم مصر 365.

سعر الذهب اليوم في المغرب

سجل سعر الذهب اليوم في المغرب آخر تحديث هذه الأرقام الموضحة في الجدول التالي بدون مصنعيه أو دمغات أو ضرائب محلية:

الوحدة بالجرام بالدرهم المغربي بالدولار الأمريكي سعر الذهب اليوم في المغرب الموضح هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة جرام الذهب عيار 24 979.31 104.13 جرام الذهب عيار 22 897.70 95.45 جرام الذهب عيار 21 856.90 91.11 جرام الذهب عيار 20 816.09 86.78 جرام الذهب عيار 18 734.48 78.10 جرام الذهب عيار 16 652.87 69.42 جرام الذهب عيار 14 571.26 60.74 جرام الذهب عيار 12 489.65 52.07 جرام الذهب عيار 10 408.05 43.39

هل يؤثر التضخم على أسعار الذهب؟

التضخم هو أحد المفاهيم الاقتصادية الرئيسية التي تشير إلى الزيادة المستمرة في مستويات الأسعار للسلع والخدمات في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للعملة. ويعتبر التضخم عاملاً مؤثراً في العديد من جوانب الاقتصاد، بما في ذلك أسعار الأصول المختلفة مثل الذهب. في هذا السياق، يعتبر الذهب من أصول التحوط الشهيرة ضد التضخم. ولكن كيف يؤثر التضخم على أسعار الذهب؟ في هذا المقال، سنناقش العلاقة بين التضخم وأسعار الذهب، وكيفية تأثير التضخم على هذه الأسعار.

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العلاقة بين التضخم والذهب

الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية أو التضخم المرتفع. في العادة، يرتبط الذهب ارتباطًا عكسيًا بالقوة الشرائية للعملة. عندما يعاني الاقتصاد من التضخم، تميل قيمة العملة إلى الانخفاض، مما يزيد من الطلب على الذهب كأداة للتحوط ضد هذا الانخفاض في القيمة.

الذهب كأداة تحوط ضد التضخم

الذهب يُعتبر من أقدم وأهم أدوات التحوط ضد التضخم، حيث يتمتع بسمعة قوية عبر التاريخ كمخزن للقيمة. فعندما تواجه الاقتصادات فترات من التضخم المرتفع، قد يفضل المستثمرون تحويل أموالهم إلى الذهب لأنه لا يتأثر بنفس الطريقة التي تتأثر بها العملات الورقية. الذهب هو أصل لا يتعرض للانخفاض المفاجئ في القيمة بسبب قرارات الحكومة أو البنوك المركزية، مثلما يحدث مع العملات.

عادةً ما يعكس سعر الذهب التوقعات المستقبلية للتضخم. في فترات التضخم المرتفع، قد يرتفع الطلب على الذهب من قبل المستثمرين الذين يسعون للحفاظ على ثرواتهم من التقلبات الاقتصادية. وبالتالي، مع زيادة الطلب على الذهب، يرتفع سعره.

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تأثير التضخم على سوق الذهب

عندما يرتفع معدل التضخم، يميل سعر الذهب إلى الزيادة. ذلك لأن العملات تفقد جزءًا من قوتها الشرائية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل مستقرة مثل الذهب. على سبيل المثال، في فترات من التضخم المرتفع مثل السبعينيات، شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة. خلال تلك الفترة، تجاوز سعر الذهب حاجز 800 دولار للأوقية، وهو ما كان يعد قفزة كبيرة مقارنة بأسعاره السابقة.

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