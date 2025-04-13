سعر الذهب اليوم في اليمن 13 أبريل .. عيار 10 يستقر عن هذا الحد

سعر الذهب اليوم في اليمن الأحد الموافق 13 أبريل 2025 وفق آخر تحديث في السوق العالمي للذهب، حيث نوضح في التقرير سعر الذهب اليوم في اليمن بالعملة المحلية الريال اليمني والعملة العالمية الدولار الأمريكي في العديد من الجرامات من جرام 10 حتى جرام 24، تفاصيل سعر الذهب اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم في اليمن

حقق سعر الذهب اليوم في اليمن آخر تحديث بدون مصنعيه أو أي دمغات أو ضرائب محلية الأرقام الموضحة التالية:

الجرامات بالريال اليمني بالدولار الأمريكي سعر الذهب اليوم في اليمن الموضح هو آخر تحديث جرام الذهب عيار 24 25,550.85 104.13 جرام الذهب عيار 22 23,421.61 95.45 جرام الذهب عيار 21 22,356.99 91.11 جرام الذهب عيار 20 21,292.38 86.78 جرام الذهب عيار 18 19,163.14 78.10 جرام الذهب عيار 16 17,033.90 69.42 جرام الذهب عيار 14 14,904.66 60.74 جرام الذهب عيار 12 12,775.43 52.07 جرام الذهب عيار 10 10,646.19 43.39

نصائح عند شراء الذهب للمبتدئين

معرفة أنواع الذهب واختلاف العيارات: ليس كل الذهب سواء، فهناك عيارات مختلفة مثل عيار 24 (النقي بنسبة 99.9%)، وعيار 21، وعيار 18. وكلما قلّ العيار، زادت نسبة المعادن الأخرى المضافة إليه. عيار 24 هو الأنقى لكنه أكثر ليونة، بينما يُعد عيار 21 الأكثر شيوعًا في الحُلي، وعيار 18 هو الأنسب للمجوهرات اليومية لكونه أكثر صلابة.

متابعة أسعار الذهب بشكل يومي: يتغير سعر الذهب باستمرار، بل قد يتقلب في اليوم الواحد عدة مرات. لذلك، يُنصح بمراقبة الأسعار العالمية والمحلية قبل الإقدام على الشراء، وذلك لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.

الشراء من مصدر موثوق: من الضروري شراء الذهب من محل معروف وله سمعة طيبة في السوق. احذر من الأماكن التي تعرض أسعارًا منخفضة بشكل غير معتاد، أو التي تفتقر إلى الشفافية في الوزن والتسعير. ويجب التأكد من الحصول على فاتورة رسمية توضح كل التفاصيل المتعلقة بالشراء.

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التمييز بين سعر الذهب وسعر المصنعية: بالإضافة إلى سعر الذهب الخام، هناك ما يُعرف بـ “المصنعية”، وهي تكلفة تصنيع المشغولات الذهبية. وتختلف المصنعية حسب درجة التعقيد في التصميم. فإذا كنت تشتري الذهب بهدف الادخار أو الاستثمار، فمن الأفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية، حيث تكون المصنعية فيها منخفضة أو معدومة.

التحقق من وجود الختم والدمغة: ينبغي التأكد من وجود ختم يوضح عيار الذهب على كل قطعة، بالإضافة إلى الدمغة الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، والتي تضمن أصالة الذهب وتسهل بيعه لاحقًا.

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