وزن الفراخ الساسو عمر 30 يوم جدول أوزان الفراخ الساسو

تعتبر الفراخ الساسو من أكثر السلالات شعبية بين مربي الدواجن في العديد من البلدان وذلك بفضل قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المختلفة وسرعة نموها. في عمر الثلاثين يوما، يتراوح وزن الفراخ الساسو عادة بين 1.5 إلى 2.5 كيلوغرام، ويعتمد هذا الوزن على عدة عوامل منها التغذية والرعاية الصحية والبيئة المحيطة.

وزن الفراخ الساسو عمر 30 يوم

عند بلوغ الفراخ الساسو عمر 21 يوماً يكون الوزن المتوقع لها يتراوح مابين 500 إلى 550 جرام، على أن تكون كمية العلف المستهلك خلال 21 يوماًً مابين 730 إلى 780 جراماً من العلف .

عندما وصول الفراخ الساسو عمر 42 يوماً يتوقع أن يتراوح وزنها ما بين 1500 إلى 1550 جراماً، ويكون العلف الذي تستهلكه الفراخ الساسو خلال تلك الفترة يتراوح ما بين 2900 إلى 3100 من العلف. وصول الدجاج إلي عمر 56 يوماً يتوقع أن يتراوح وزنها ما بين 2000 إلى 2250 جراماً، ويلزم الفراخ الساسو أن تستهلك كمية من العلف تتراوح ما بين 4000 إلى 4500 جرامًا من العلف. العلف المناسب للدجاج في مرحلة البداية تبدأ حياة الدجاج بالعلف المخصص للفراخ الصغيرة والذي يعرف بعلف البداية. يتميز هذا العلف بنسبة عالية من البروتين تصل الى 18 الى 20 بالمائة لتلبية احتياجات النمو السريع للأعضاء والعضلات. يعتمد تركيبه على دقيق الذرة وبروتين الصويا والمكملات الفيتامينية يكون قوامه ناعم وسهل الهضم لمساعدة الفراخ في استيعاب العناصر الغذائية العلف المناسب للدجاج في مرحلة النمو بعد اسبوعين الى ثلاثة اسابيع من الفقس، يتم الانتقال الى مرحلة العلف المخصص للنمو او العلف المتوسط. تشهد هذه الفترة تغيراً تدريجياً في متطلبات الدجاج الغذائية حيث يقل التركيز على البروتين نسبياً وتزداد الحاجة الى الطاقة. يحتوي العلف على نسبة بروتين تتراوح بين 16 الى 18 بالمائة يضاف إليه نسب معتدلة من الكربوهيدرات والدهون لتوفير الطاقة اللازمة لنشاط الدجاج والحفاظ على وتيرة النمو العلف المناسب للدجاج في مرحلة النضوج مع اقتراب الدجاج من مرحلة النضوج، يحتاج الى علف متوازن يساعد في الحفاظ على صحته ويجهزه للإنتاج سواء كانت البيوض او اللحم. عادة ما يكون مستوى البروتين في هذا العلف اقل قليلاً من علف البداية والنمو، حيث تتراوح نسبته حوالي 14 الى 16 بالمائة. يركز هذا العلف على دعم النمو البدني وتعزيز جهاز المناعة يحتوي على مكونات اضافية مثل الكالسيوم والفيتامينات المهمة لدعم عمليات الاجزاء المتخصصة في جسم الدجاج

التغذية تلعب دورا محوريا في تحقيق هذا الوزن حيث يحتاج المربي إلى تقديم غذاء متوازن يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو صحي ومستدام. كما أن توفير الماء النظيف والعناية الصحية الجيدة يساهمان بشكل كبير في تحسين معدل النمو.

بالإضافة إلى ذلك، العوامل البيئية كدرجة الحرارة والإضاءة تؤثر أيضا على وزن الفراخ. لذا يجب على المربي مراقبة هذه العناصر لضمان حصول الفراخ على أفضل ظروف للنمو.

وزن الفراخ الساسو عند الوصول لعمر 30 يوما يمثل نقطة تفتيش هامة للمربين حيث يساعد في تحديد مدى نجاح العمليات التربوية للطيور. الفراخ التي تنمو بشكل جيد في هذا العمر تشير إلى إدارة ناجحة واتباع طرق التربية الحديثة. يجب على مربي الدواجن الانتباه لوزن الفراخ الساسو عند بلوغها عمر الثلاثين يوما واستخدامه كمعيار لتقييم الأداء والمضي قدما نحو تحسين إنتاجيتهم.