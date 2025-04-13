تطبيق ناجز يضيف 40 خدمة جديدة .. اكتشف أبرز التحسينات التي تسهل معاملاتك العدلية

تأتي التطورات التقنية لتطبيق ناجز بما يضيف قيمة حقيقية للمستفيدين من الخدمات العدلية. أعلنت الإدارة عن تفعيل 40 خدمة جديدة تهدف الى تسريع الاجراءات وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات. يظهر هذا التطور حرص الجهات المعنية على تحسين بيئة التعامل الرقمي وتسهيل الوصول الى الخدمات بدون تعقيد او تأخير.

ما الجديد في ناجز؟

خدمات شخصية متكاملة:

إصدار وثائق الزواج والطلاق إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة.

تسجيل الاتفاقيات الأسرية (كالخلع والوصاية) عبر منصة موثقة قانونياً.

تحديث بيانات الولاية على الأطفال مباشرةً من التطبيق.

خدمات عقارية ذكية:

إجراء تثمين العقارات الكترونياً بمعرفة مُثمنين معتمدين.

تسجيل عقود الإيجار الموثقة مع إمكانية دفع الرسوم عبر التطبيق.

إصدار شهادات الملكية الفورية للمنقولات والعقارات.

خدمات تجارية مبتكرة:

تسجيل الشركات الناشئة وإصدار السجلات التجارية خلال 24 ساعة.

إتمام حجوزات الأسماء التجارية وحماية العلامات التجارية.

تسوية النزاعات التجارية عبر التحكيم الإلكتروني.

خدمات التوثيق والتنفيذ:

توثيق الوصايا والإبراءات إلكترونياً مع إرفاق المستندات الداعمة.

إصدار أوامر التنفيذ الفورية لقضايا الديون والمستحقات المالية.

متابعة طلبات التنفيذ عبر مراحل إلكترونية شفافة.

كيف تُغير هذه الخدمات تجربة المستخدم؟

توفير الوقت:

اختصار مدة إنجاز المعاملات من أيام إلى دقائق، مثل خدمة إصدار شهادات الوراثة التي كانت تستغرق 10 أيام وأصبحت تُنجز خلال ساعة.

إلغاء الحاجة لزيارة المحاكم بنسبة 80%، خاصةً في خدمات التوثيق والمرافعات.

تقليل التكاليف:

خفض رسوم الخدمات العدلية بنسبة 30% مقارنة بالإجراءات الورقية.

إلغاء تكاليف النقل والوقت الضائع في الانتظار.

تعزيز الشفافية:

تتبع حالة المعاملة خطوة بخطوة عبر منصة موحدة مع إشعارات فورية.

تخزين المستندات والوثائق بشكل آمن في سحابة إلكترونية يمكن الوصول إليها من أي جهاز.

دمج التقنيات الحديثة:

استخدام التوقيع الإلكتروني المُعتمد من وزارة الداخلية.

دفع الرسوم عبر محفظة إلكترونية متكاملة مع أنظمة سداد.

دعم الذكاء الاصطناعي للإجابة على الاستفسارات عبر روبوت محادثة.

خدمات ناجز الجديدة لتسهيل المعاملات العدلية

خدمة الاستعلام الالكتروني

تمكن هذه الخدمة المستخدمين من متابعة حالة الطلبات القضائية والاطلاع على مستجدات القضايا بطريقة فورية. يساهم النظام في تقليل الوقت اللازم للحصول على المعلومات بدلاً من الطرق التقليدية.

حجز المواعيد الالكترونية

توفر منصة ناجز إمكانية حجز المواعيد الخاصة بالجلسات القضائية عبر النظام الالكتروني. يساعد هذا في تقليل الازدحام وضمان حصول المستخدم على الموعد المناسب دون عناء التنقل الى المكاتب القضائية.

تقديم الطلبات والمستندات

يتيح التطبيق رفع الطلبات والمستندات المطلوبة إلكترونياً، مما يسهم في تسريع عملية مراجعة الملفات وتقليل الاعتماد على الاجراءات الورقية. كما يحسن من دقة وجودة الوثائق المقدمة نظرًا لانسيابية عملية الرفع والارشفة.

متابعة الجلسات وتنبيهات المواعيد

يعمل النظام على إرسال اشعارات وتنبيهات للمستخدمين قبل المواعيد المحددة للجلسات، ما يضمن عدم تفويت أي موعد مهم وتسهيل عملية التحضير للجلسات القضائية.

الدفع الالكتروني للرسوم القضائية

يقدم التطبيق خدمة الدفع الالكتروني للرسوم والاجراءات القضائية، مما يسهل عملية التحويل ويخفض التكاليف اللوجستية المرتبطة بالدفع التقليدي.

دعم التواصل مع الجهات القضائية

يوفر التطبيق قناة اتصال مباشرة لتقديم الاستفسارات والحصول على الدعم الفني والاداري، مما يعزز ثقة المستخدمين ويسهم في حل المشاكل بشكل سريع وفعال.

التكامل مع انظمة الحكومة الالكترونية

يتصل تطبيق ناجز بانظمة وهيئات حكومية متعددة، ما يضمن تحديث المعلومات بصورة مستمرة وتبادل البيانات بين الجهات المعنية. هذا التكامل يسهم في تبسيط الاجراءات وتقديم خدمة متكاملة للمستفيد.

تشمل الخدمات الجديدة مجموعة من الامكانيات المتنوعة، منها متابعة القضايا عبر التطبيق واستلام الاخطارات اللحظية وجدولة المواعيد الالكترونية لاجتماعات المحاكم. كما تم تطوير واجهة المستخدم لتكون اكثر بساطة وسهولة في الاستخدام، ما يجعل عملية البحث عن الخدمة المطلوبة مباشرة وسريعة. تعتمد التحسينات على تجارب المستخدمين والبيانات الاحصائية التي تشير الى اهمية الابتكار في القطاع العدلي.

يمثل التطبيق نقلة نوعية في طريقة ادارة المعاملات العدلية من خلال تفعيل منظومة الكترونية متكاملة تضمن الشفافية والدقة في التعامل. اذ يساعد ذلك في تقليل الاجراءات الورقية وتخفيض التكاليف اللوجستية المرتبطة بعمليات المتابعة القضائية. كما يسهم في تعزيز مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية عبر توفير وسيلة اتصال مباشرة وفعالة.

من الجدير بالذكر ان التحديثات الجديدة لا تقتصر على تحسين الخدمات الحالية فحسب، بل تتضمن ايضا اضافة وظائف تكنولوجية تساعد في تحليل البيانات وتقديم تقارير تفصيلية عن سير المعاملات. هذا يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية افضل ويعزز من قدرة الجهات المختصة على متابعة التحديات والفرص في النظام العدلي.

في الختام، يعكس تطوير تطبيق ناجز واضافة 40 خدمة جديدة التزام الجهات بتحديث وتطوير البنى التحتية للخدمات العدلية. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية تسهم في تبسيط الاجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى العدالة في المعاملات اليومية.