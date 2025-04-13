سعر الذهب اليوم في البحرين 13 أبريل 2025 آخر تحديث بالدينار والدولار

سعر الذهب اليوم في البحرين 13 أبريل 2025 وفق تحديثات السعر في السوق العالمي، حيث نوضح في التقرير معلومات حول سعر الذهب اليوم في البحرين بداية من عيار 10 حتى عيار 24 بكل من العملة المحلية الدينار البحريني وكذلك العملة العالمية الدولار، كافة التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم في البحرين

وصل سعر الذهب اليوم في البحرين بدون دماغات أو مصنعيه أو ضرائب إلى المستويات التالية:

الجرامات بالدينار البحريني بالدولار الأمريكي سعر الذهب اليوم في البحرين آخر تحديث جرام الذهب عيار 24 39.22 104.13 جرام الذهب عيار 22 35.96 95.45 جرام الذهب عيار 21 34.32 91.11 جرام الذهب عيار 20 32.69 86.78 جرام الذهب عيار 18 29.42 78.10 جرام الذهب عيار 16 26.15 69.42 جرام الذهب عيار 14 22.88 60.74 جرام الذهب عيار 12 19.61 52.07 جرام الذهب عيار 10 16.34 43.39

ما الفرق بين الذهب عيار 18 وعيار 21 وعيار 24؟

يُعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى باهتمام كبير من قبل الأفراد، سواء لأغراض الزينة أو الادخار أو الاستثمار. وعند التوجه لشراء الذهب، غالبًا ما يُطرح السؤال المتعلق بالعيار، وهو ما يُقصد به نسبة نقاء الذهب في قطعة معينة. وتُعد العيارات الثلاثة الأشهر في الأسواق هي عيار 18 وعيار 21 وعيار 24. ولكل منها خصائص تميّزه وتحدد استخداماته وقيمته وسعره، وتؤثر كذلك في قرارات الشراء حسب احتياج كل شخص.

الذهب عيار 24 هو أنقى أنواع الذهب المتداولة تجاريًا، إذ يحتوي على نسبة نقاء تبلغ 99.9%، أي أنه شبه خالص تمامًا من الشوائب والمعادن الأخرى. ويتميز بلونه الأصفر الساطع ونعومته الشديدة، وهو ما يجعله غير مناسب للأغراض التي تتطلب المتانة أو تحمل الاستخدام اليومي، مثل الحلي والمجوهرات. إذ إن ليونة هذا العيار تجعله عُرضة للخدش والانحناء بسهولة، ولذلك غالبًا ما يُستخدم في تصنيع السبائك والجنيهات الذهبية التي تُقتنى بغرض الادخار أو الاستثمار، وليس الزينة. كذلك، يُعد هذا العيار الأغلى ثمنًا في السوق نظرًا لنقائه المرتفع، وغالبًا ما يُقاس سعره على أساس السعر العالمي للذهب الخام.

أما الذهب عيار 21 فيحتوي على نسبة نقاء تقارب 87.5%، أي أن كل 21 جزءًا من أصل 24 جزءًا هي ذهب خالص، بينما تمثل النسبة المتبقية (12.5%) معادن أخرى تُضاف لتحسين صلابته وقدرته على التشكيل. ويُعتبر هذا العيار الأكثر شيوعًا واستخدامًا في البلدان العربية، لاسيما في المجوهرات التقليدية وحُليّ المناسبات، نظرًا لأنه يجمع بين درجة نقاء عالية وقدرة جيدة على التحمل. كما أن لونه يميل إلى الأصفر الغني الذي يُفضله كثير من الناس، ويُعد متوازنًا من حيث القيمة والصلابة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في اقتناء الذهب للزينة مع الحفاظ على قيمة عالية عند إعادة البيع.

أما الذهب عيار 18 فيحتوي على نسبة نقاء تبلغ 75% فقط، حيث يُخلط الذهب فيه بنسبة 25% من المعادن الأخرى مثل النحاس أو النيكل أو الفضة، وهي معادن تُضاف لزيادة الصلابة والمتانة وإتاحة فرصة أكبر في تشكيل وتصميم القطع الذهبية بأشكال دقيقة ومعقدة. ويُستخدم هذا العيار غالبًا في صناعة المجوهرات العصرية والحلي التي تتطلب تصاميم دقيقة، خاصة تلك التي تحتوي على فصوص أو أحجار كريمة، إذ إن درجة صلابته أعلى مقارنة بعياري 21 و24. كما يتميز بلونه الذي يميل إلى الأصفر الباهت أو الذهبي الهادئ بسبب انخفاض نسبة الذهب فيه. وعلى الرغم من أن هذا العيار أقل سعرًا من العيارات الأخرى، إلا أنه شائع في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، ويُفضله البعض لاعتبارات جمالية وعملية.

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من حيث السعر، فإن الذهب عيار 24 يأتي في المرتبة الأولى من حيث الغلاء، يليه عيار 21، ثم عيار 18، لأن سعر الذهب يعتمد في المقام الأول على نسبة الذهب الخالص الموجودة في القطعة. ولهذا السبب، فإن الاستثمار في عيار 24 يكون الأنسب للراغبين في ادخار الذهب أو شرائه بغرض الاستثمار، لأنه يحمل قيمة ذهبية أعلى ولا يحتوي على مصنعية كبيرة كما هو الحال في الحلي. بينما يُعد عيار 21 مناسبًا للمزج بين الزينة والقيمة، في حين يُفضَّل عيار 18 لمن يهتمون بشكل أكبر بالتصميم والمتانة وسهولة الاستخدام اليومي.

عند الحديث عن المصنعية، وهي تكلفة تصنيع المشغولات الذهبية، فإنها ترتفع كلما قلّ عيار الذهب، بسبب زيادة كمية المعادن المضافة وصعوبة التشكيل. لذلك، نجد أن الحُلي المصنوعة من عيار 18 غالبًا ما تكون أعلى تكلفة من حيث المصنعية مقارنة بعيار 21 أو 24، حتى وإن كان سعر الذهب الخام فيها أقل. وهذا يُفسر لماذا تكون قطع الذهب عيار 18 أكثر تنوعًا من حيث الأشكال والتصاميم، بينما تميل قطع الذهب عيار 24 إلى البساطة كونه يُستخدم غالبًا في شكل سبائك أو قطع استثمارية دون تعقيد في التشكيل.

من حيث الاستخدام اليومي، فإن عيار 18 يُعتبر الأنسب للارتداء المستمر لأنه أكثر صلابة وأقل عرضة للتلف. في المقابل، عيار 21 يُستخدم في الزينة التي تُلبس في المناسبات أو لفترات متقطعة، بينما يُنصح بعدم ارتداء عيار 24 بشكل متكرر لأنه سهل الخدش والانبعاج.

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في النهاية، يمكن القول إن الفرق بين عيارات الذهب الثلاثة يكمن في درجة النقاء، والصلابة، والاستخدام، والسعر. ويفضَّل أن يختار المشتري العيار الذي يناسب غرضه من الشراء، سواء كان ذلك للادخار، أو الزينة، أو الاستثمار، مع مراعاة أسلوب الحياة والميزانية وتفضيلات الشكل واللون. فلكل عيار مميزاته وخصائصه التي تُلائم فئة معينة من المستخدمين، ويُعد الوعي بهذه الفروقات عاملًا أساسيًا لاتخاذ قرار شراء سليم ومدروس.

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