تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5291 للشراء في تحديث 12:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 أبريل الساعة 12:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5326 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 18 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 4882 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4898 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4660 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4675 جنيهًا للبيع و 4645 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3994 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4007 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3107 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3117 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2663 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2671 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 165648 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37280 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 12:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4630 جنيه للشراء، وللبيع 4660 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23150 جنيه للشراء، وللبيع 23300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46300 جنيه للشراء، وللبيع 46600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115750 جنيه للشراء، وللبيع 116500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231500 جنيه للشراء، وللبيع 233000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 463000 جنيه للشراء، وللبيع 466000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 694500 جنيه للشراء، وللبيع 699000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 926000 جنيه للشراء، وللبيع 932000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1157500 جنيه للشراء، وللبيع 1165000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.