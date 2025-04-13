ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 01:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 أبريل الساعة 1:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 18 جنيهًا ليبلغ 5337 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5326 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4892 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 16 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4882 جنيهًا للبيع و 4850 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4670 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4660 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4003 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3994 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3113 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3107 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2669 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 166004 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 533 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 120 جنيهًا ليبلغ 37360 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37280 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3237.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3237.4 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 1:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4670 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 467000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 700500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 934000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1167500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.