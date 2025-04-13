سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه 13 أبريل .. كسر حاجز 60 جنيه

سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه 13 أبريل 2025 في منتصف التعاملات في تقرير بسيط نوضح من خلاله آخر تحديث سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك المصرية المختلفة في الشراء والبيع لكل متابع لأخبار العملات بشكل يومي خصوصًا العملات الأجنبية مقابل العربية وبالتحديد الجنيه المصري، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري في تحديث منتصف التعاملات الساعة 1:38 إلى التالي الموضح في الجدول:

البنوك المصرية سعر الشراء سعر البيع بنك البركة 62.7913 62.9139 بنك قطر الوطني الأهلي QNB 62.4086 63.3333 مصرف أبوظبي الإسلامي 62.0736 63.5005 بنك الكويت الوطني NBK 61.9647 63.358 بنك CIB 61.9405 63.3646 البنك الأهلي المصري 61.9405 63.3333 المصرف العربى الدولى AIB 61.9405 63.3333 بنك مصر 61.9284 63.321 بنك القاهرة 61.9284 63.321 بنك SAIB 61.92 63.31 بنك نكست 61.9163 63.3087 البنك المصري الخليجي 61.9059 63.3523 البنك العربى الافريقى الدولي 61.9042 63.2963 كريدي أجريكول 61.8921 63.284 بنك الإسكندرية 61.8886 63.3086 البنك الاهلي الكويتي 61.57 63.0365 بنك قناة السويس 61.4929 63.4017 البنك المركزي المصري 61.0471 61.2403 بنك فيصل الإسلامي 60.47 61.64

ستحب قراءة: سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل .. انخفاض في البنك الأهلي المصري

أسباب قوة الفرنك السويسري

الفرنك السويسري يُعد واحدًا من أقوى العملات العالمية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب اقتصادية وسياسية. أول هذه الأسباب هو الاستقرار السياسي والاقتصادي في سويسرا، وهي دولة تتمتع بنظام ديمقراطي مستقر، مما يعزز من ثقة الأسواق والمستثمرين في عملتها. كما أن الاقتصاد السويسري يُعتبر من الاقتصادات المتقدمة ذات الهيكل المتنوع، الذي يعتمد على قطاعات قوية مثل المصارف، التأمين، الصناعة، والتكنولوجيا. هذا التنوع الاقتصادي يوفر قاعدة قوية للفرنك ويُحسن من جاذبيته في الأسواق الدولية.

ثانيًا، السياسة النقدية التي يتبعها البنك الوطني السويسري تساهم في استقرار الفرنك. البنك الوطني السويسري يتبع سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق معدلات تضخم منخفضة، ما يعزز من قوة الفرنك أمام العملات الأخرى. كما أن البنك الوطني السويسري يمتلك قدرة عالية على التدخل في السوق لتحسين استقرار العملة، وهو ما يُعطي الثقة للمتعاملين.

تتمثل أيضًا أحد الأسباب المهمة في قوة الفرنك السويسري في دوره كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية. في فترات التوترات العالمية أو الأزمات المالية، يلجأ المستثمرون إلى الفرنك السويسري باعتباره أحد الأصول الآمنة التي تحافظ على قيمتها. سويسرا تاريخيًا لم تشارك في النزاعات الدولية، مما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان في ظل التقلبات العالمية.

ستحب قراءة: سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل .. انخفاض طفيف بالبنوك

العامل الآخر الذي يساهم في قوة الفرنك هو النمو المستمر في قطاع المصارف السويسري. سويسرا تعد من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تستقطب العديد من الشركات العالمية للاستثمار والحفاظ على أموالها. هذا القطاع المصرفي القوي يساهم في زيادة الطلب على الفرنك ويعزز مكانته كعملة عالمية.

بالإضافة إلى ذلك، السياسة المالية المتحفظة والادخار العالي الذي يعتمده الشعب السويسري يُساعد في تقليل مستويات الدين العام، مما يضع سويسرا في موقف مالي قوي بالمقارنة مع دول أخرى قد تعاني من ديون ضخمة. هذا الاستقرار المالي يعزز ثقة الأسواق في الفرنك السويسري كعملة مستقرة.

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري عن طريق موقعنا مصر 365.