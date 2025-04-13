سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه 13 أبريل .. كسر حاجز 60 جنيه

سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه 13 أبريل 2025 في منتصف التعاملات في تقرير بسيط نوضح من خلاله آخر تحديث سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك المصرية المختلفة في الشراء والبيع لكل متابع لأخبار العملات بشكل يومي خصوصًا العملات الأجنبية مقابل العربية وبالتحديد الجنيه المصري، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه
وصل سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري في تحديث منتصف التعاملات الساعة 1:38 إلى التالي الموضح في الجدول:
|البنوك المصرية
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
بنك البركة
|62.7913
|62.9139
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|62.4086
|63.3333
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|62.0736
|63.5005
|
بنك الكويت الوطني NBK
|61.9647
|63.358
|
بنك CIB
|61.9405
|63.3646
|
البنك الأهلي المصري
|61.9405
|63.3333
|
المصرف العربى الدولى AIB
|61.9405
|63.3333
|
بنك مصر
|61.9284
|63.321
|
بنك القاهرة
|61.9284
|63.321
|
بنك SAIB
|61.92
|63.31
|
بنك نكست
|61.9163
|63.3087
|
البنك المصري الخليجي
|61.9059
|63.3523
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|61.9042
|63.2963
|
كريدي أجريكول
|61.8921
|63.284
|
بنك الإسكندرية
|61.8886
|63.3086
|
البنك الاهلي الكويتي
|61.57
|63.0365
|
بنك قناة السويس
|61.4929
|63.4017
|
البنك المركزي المصري
|61.0471
|61.2403
|
بنك فيصل الإسلامي
|60.47
|61.64
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أسباب قوة الفرنك السويسري
الفرنك السويسري يُعد واحدًا من أقوى العملات العالمية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب اقتصادية وسياسية. أول هذه الأسباب هو الاستقرار السياسي والاقتصادي في سويسرا، وهي دولة تتمتع بنظام ديمقراطي مستقر، مما يعزز من ثقة الأسواق والمستثمرين في عملتها. كما أن الاقتصاد السويسري يُعتبر من الاقتصادات المتقدمة ذات الهيكل المتنوع، الذي يعتمد على قطاعات قوية مثل المصارف، التأمين، الصناعة، والتكنولوجيا. هذا التنوع الاقتصادي يوفر قاعدة قوية للفرنك ويُحسن من جاذبيته في الأسواق الدولية.
ثانيًا، السياسة النقدية التي يتبعها البنك الوطني السويسري تساهم في استقرار الفرنك. البنك الوطني السويسري يتبع سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق معدلات تضخم منخفضة، ما يعزز من قوة الفرنك أمام العملات الأخرى. كما أن البنك الوطني السويسري يمتلك قدرة عالية على التدخل في السوق لتحسين استقرار العملة، وهو ما يُعطي الثقة للمتعاملين.
تتمثل أيضًا أحد الأسباب المهمة في قوة الفرنك السويسري في دوره كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية. في فترات التوترات العالمية أو الأزمات المالية، يلجأ المستثمرون إلى الفرنك السويسري باعتباره أحد الأصول الآمنة التي تحافظ على قيمتها. سويسرا تاريخيًا لم تشارك في النزاعات الدولية، مما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان في ظل التقلبات العالمية.
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العامل الآخر الذي يساهم في قوة الفرنك هو النمو المستمر في قطاع المصارف السويسري. سويسرا تعد من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تستقطب العديد من الشركات العالمية للاستثمار والحفاظ على أموالها. هذا القطاع المصرفي القوي يساهم في زيادة الطلب على الفرنك ويعزز مكانته كعملة عالمية.
بالإضافة إلى ذلك، السياسة المالية المتحفظة والادخار العالي الذي يعتمده الشعب السويسري يُساعد في تقليل مستويات الدين العام، مما يضع سويسرا في موقف مالي قوي بالمقارنة مع دول أخرى قد تعاني من ديون ضخمة. هذا الاستقرار المالي يعزز ثقة الأسواق في الفرنك السويسري كعملة مستقرة.
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