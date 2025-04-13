سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل .. يقترب على 170 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري من الأخبار التي تهم قطاع كبير من المصريين المقيمين في دولة الكويت العربية، حيث يهمهم معرفة آخر تحديث حول سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية من أجل تحويلاتهم من الخارج إلى أسرهم في الداخل، لذلك في تقريرنا نوضح سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات الأحد 13 أبريل 2025 على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في تحديث منتصف التعاملات الساعة 1:50 ظهرًا الأرقام التالية في الجدول:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
المصرف العربى الدولى AIB
|166.9003
|167.4719
|
البنك المركزي المصري
|166.7972
|167.2999
|
بنك SAIB
|166.72
|167.18
|
بنك فيصل الإسلامي
|166.30
|168.14
|
بنك مصر
|166.285
|167.6034
|
كريدي أجريكول
|165.654
|166.8077
|
البنك الأهلي المصري
|165.6422
|167.6361
|
بنك القاهرة
|165.6098
|167.6034
|
بنك CIB
|163.84
|167.1827
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|162.8887
|168.067
|
البنك الاهلي الكويتي
|162.5184
|167.9629
|
بنك التعمير والإسكان
|160.8919
|167.6093
|
بنك الإسكندرية
|159.6816
|167.1774
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|159.6612
|175.0493
|
بنك نكست
|159.5625
|169.8576
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|159.1698
|167.1774
|
البنك المصري الخليجي
|158.689
|167.3956
|
بنك الكويت الوطني NBK
|157.7208
|168.0562
|
المصرف المتحد
|155.0909
|167.2319
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أسباب قوة الدينار الكويتي
قوة الدينار الكويتي تُعزى إلى عدة عوامل اقتصادية واستراتيجية. أول هذه العوامل هو أن الكويت تمتلك احتياطات نفطية ضخمة تجعلها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. النفط يعد المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية، مما يمنح الدينار دعمًا قويًا من خلال الاحتياطي الضخم. علاوة على ذلك، الكويت تتمتع بنظام مصرفي متقدم يعزز من استقرار عملتها، حيث يتمتع القطاع المالي فيها بالثقة العالمية.
الاقتصاد الكويتي يعد من الاقتصادات المفتوحة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مما يعزز من الطلب على الدينار الكويتي في المعاملات الدولية. كما أن السياسة النقدية التي يتبعها بنك الكويت المركزي تسهم في استقرار العملة، حيث يسعى البنك لتحقيق استقرار الأسعار وتحقيق التضخم المنخفض.
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من جهة أخرى، يُعتبر الدينار الكويتي عملة مستقرة بفضل الإدارة المالية الحكيمة التي تتمتع بها الحكومة الكويتية، وكذلك وجود احتياطي كبير من العملات الأجنبية، مما يُعزز من قدرة الكويت على التعامل مع التحديات الاقتصادية الخارجية. هذه العوامل مجتمعة تجعل من الدينار الكويتي واحدًا من أقوى العملات في العالم.
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