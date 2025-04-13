سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل .. يقترب على 170 جنيه

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سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري من الأخبار التي تهم قطاع كبير من المصريين المقيمين في دولة الكويت العربية، حيث يهمهم معرفة آخر تحديث حول سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية من أجل تحويلاتهم من الخارج إلى أسرهم في الداخل، لذلك في تقريرنا نوضح سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات الأحد 13 أبريل 2025 على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في تحديث منتصف التعاملات الساعة 1:50 ظهرًا الأرقام التالية في الجدول:

البنك سعر الشراء سعر البيع
المصرف العربى الدولى AIB
 166.9003 167.4719
البنك المركزي المصري
 166.7972 167.2999
بنك SAIB
 166.72 167.18
بنك فيصل الإسلامي
 166.30 168.14
بنك مصر
 166.285 167.6034
كريدي أجريكول
 165.654 166.8077
البنك الأهلي المصري
 165.6422 167.6361
بنك القاهرة
 165.6098 167.6034
بنك CIB
 163.84 167.1827
مصرف أبوظبي الإسلامي
 162.8887 168.067
البنك الاهلي الكويتي
 162.5184 167.9629
بنك التعمير والإسكان
 160.8919 167.6093
بنك الإسكندرية
 159.6816 167.1774
البنك العربى الافريقى الدولي
 159.6612 175.0493
بنك نكست
 159.5625 169.8576
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 159.1698 167.1774
البنك المصري الخليجي
 158.689 167.3956
بنك الكويت الوطني NBK
 157.7208 168.0562
المصرف المتحد
 155.0909 167.2319

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أسباب قوة الدينار الكويتي

قوة الدينار الكويتي تُعزى إلى عدة عوامل اقتصادية واستراتيجية. أول هذه العوامل هو أن الكويت تمتلك احتياطات نفطية ضخمة تجعلها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. النفط يعد المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية، مما يمنح الدينار دعمًا قويًا من خلال الاحتياطي الضخم. علاوة على ذلك، الكويت تتمتع بنظام مصرفي متقدم يعزز من استقرار عملتها، حيث يتمتع القطاع المالي فيها بالثقة العالمية.

الاقتصاد الكويتي يعد من الاقتصادات المفتوحة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مما يعزز من الطلب على الدينار الكويتي في المعاملات الدولية. كما أن السياسة النقدية التي يتبعها بنك الكويت المركزي تسهم في استقرار العملة، حيث يسعى البنك لتحقيق استقرار الأسعار وتحقيق التضخم المنخفض.

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من جهة أخرى، يُعتبر الدينار الكويتي عملة مستقرة بفضل الإدارة المالية الحكيمة التي تتمتع بها الحكومة الكويتية، وكذلك وجود احتياطي كبير من العملات الأجنبية، مما يُعزز من قدرة الكويت على التعامل مع التحديات الاقتصادية الخارجية. هذه العوامل مجتمعة تجعل من الدينار الكويتي واحدًا من أقوى العملات في العالم.

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