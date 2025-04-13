سعر الدينار الأردني اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل .. تجاوز 70 جنيه في البنوك

نسرد في تقريرنا سعر الدينار الأردني اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد الموافق 13 أبريل 2025م في منتصف التعاملات، حيث نوضح سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك المصرية الخاصة والحكومية في جدول بسيط يوضح سعر الشراء وسعر البيع لكل متابع لأخبار سعر صرف العملات العربية، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدينار الأردني اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الأردني اليوم مقابل الجنيه المصري في تحديث الساعة 2:04 ظهرًا الأرقام التالية في البنوك المصرية:

البنوك المصرية سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 72.2162 72.6148 بنك الإسكندرية 71.884 72.3272 بنك مصر 71.7686 72.4435 البنك المصري الخليجي 71.7684 72.4435 بنك القاهرة 71.7148 72.3413 كريدي أجريكول 71.6978 72.1972 البنك الأهلي المصري 71.6836 72.4576

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أسباب قوة الدينار الأردني

يُعد الدينار الأردني من أقوى العملات في المنطقة العربية رغم أن الأردن ليس من الدول النفطية أو ذات الموارد الطبيعية الوفيرة، وهذا ما يجعل قوته مثيرة للاهتمام وجديرة بالتحليل. السبب الأول لقوة الدينار الأردني هو سياسة سعر الصرف الثابت التي تتبعها المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1995، حيث يرتبط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر صرف شبه ثابت، ما يمنح العملة استقرارًا كبيرًا ويقلل من تقلباتها في السوق العالمية. هذه السياسة تُدار بعناية من قبل البنك المركزي الأردني وتُعد جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والعملات المحلية.

البنك المركزي الأردني يلعب دورًا محوريًا في دعم الدينار من خلال سياسات نقدية صارمة ومراقبة دقيقة للتضخم والسيولة، حيث يتمتع باستقلالية واضحة تمكنه من ضبط المعروض النقدي والحفاظ على احتياطيات نقدية أجنبية قوية. هذه الاحتياطيات تُعتبر من أهم العوامل التي تدعم استقرار الدينار، لأنها تعطي البنك المركزي القدرة على التدخل في السوق متى استدعى الأمر للدفاع عن قيمة العملة أو تعديل سعر الصرف حسب الضرورة، دون التأثير السلبي الكبير على الاقتصاد المحلي.

كما يُعزى جزء كبير من قوة الدينار إلى الثقة الدولية في الاقتصاد الأردني، التي رغم التحديات، لا تزال قائمة بسبب الالتزام الحكومي بالإصلاحات المالية والهيكلية، والتعاون المستمر مع المؤسسات المالية الدولية. هذه الإصلاحات تؤكد أن الأردن ملتزم بتحقيق الاستدامة المالية، ما يُعزز الثقة بالعملة المحلية بين المستثمرين والمؤسسات الدولية.

كذلك، تحويلات المغتربين الأردنيين تُعد من مصادر النقد الأجنبي المهمة، وهي تُسهم في دعم احتياطات البنك المركزي، ما يساهم بدوره في استقرار الدينار. فعدد كبير من الأردنيين يعملون في دول الخليج ودول أخرى، ويحولون مبالغ كبيرة إلى داخل البلاد سنويًا، مما يُعزز تدفقات النقد الأجنبي ويخفف الضغط على العملة المحلية.

الاقتصاد الأردني يعتمد أيضًا على قطاعات متنوعة مثل السياحة، الخدمات، التعليم، والصحة، وهي قطاعات تُوفر دخلاً مستقرًا للحكومة وتُساهم في جذب العملة الأجنبية. ورغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الأردن من حيث موقعه الجغرافي وسط منطقة مضطربة، إلا أن البلاد تمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي، مما أضاف عنصرًا من الثقة والاستمرارية في نظر الأسواق العالمية.

الدينار الأردني أيضًا يتمتع بقوة شرائية جيدة داخل البلاد، وهذا يرجع إلى سياسات التضخم المعتدلة التي تحافظ على استقرار الأسعار نسبيًا، رغم محدودية الموارد الطبيعية. هذا الاستقرار في الأسعار يساعد في تعزيز ثقة المواطنين بالعملة ويقلل من الحاجة للتحول إلى العملات الأجنبية في المعاملات اليومية.

وأخيرًا، يرتبط جزء من قوة الدينار بعوامل غير مباشرة مثل الاستقرار الأمني والسياسي، ووجود مؤسسات تعليمية وصحية متطورة، وسياسات اقتصادية منفتحة نسبيًا، مما يجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وإن كانت محدودة مقارنة بدول أخرى. هذه العوامل كلها تترابط لتُشكل قاعدة صلبة تدعم الدينار الأردني وتجعله يحافظ على مكانته بين أقوى العملات في المنطقة، على الرغم من التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

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