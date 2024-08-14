ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 02:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في بنك الكويت الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 49.48 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.31 جنيها، وسعر البيع هو 49.44 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.18 جنيها للشراء و 49.28 للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.21 جنيها للشراء و 49.31 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.45 جنيها، وللبيع عند 49.55 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.25 جنيها، وسعر البيع 49.35 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.17 جنيها وبيعه بسعر 49.27 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.48 جنيها للشراء و 49.58 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.15 جنيها، وللبيع عند 49.25 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 49.15 جنيها للشراء و 49.25 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.14 جنيها، وسعر البيع هو 49.24 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.12 جنيها، وللبيع 49.22 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.19 جنيها وبيعه بسعر 49.29 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.33 جنيها للشراء و 49.43 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.