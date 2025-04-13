تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5291 للشراء في تحديث 02:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأحد 13 أبريل الساعة 2:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5326 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 18 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5337 جنيهًا للبيع و 5309 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4882 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 16 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4892 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4660 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4670 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3994 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4003 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3107 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2663 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 533 جنيهًا ليبلغ 165648 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 166004 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37280 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 120 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37360 جنيهًا للبيع و 37160 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3237.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3237.4 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 2:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4630 جنيه للشراء، وللبيع 4660 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23150 جنيه للشراء، وللبيع 23300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46300 جنيه للشراء، وللبيع 46600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115750 جنيه للشراء، وللبيع 116500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231500 جنيه للشراء، وللبيع 233000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 463000 جنيه للشراء، وللبيع 466000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 694500 جنيه للشراء، وللبيع 699000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 926000 جنيه للشراء، وللبيع 932000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1157500 جنيه للشراء، وللبيع 1165000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.