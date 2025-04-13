ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5303 للشراء في تحديث 02:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأحد 13 أبريل الساعة 2:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 5331 جنيهًا للبيع و5303 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5326 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4887 جنيهًا للبيع و4861 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4882 جنيهًا للبيع و 4850 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4665 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4660 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3999 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3994 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3110 جنيهًا للبيع و3093 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3107 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2666 جنيهًا للبيع و2651 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 165826 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 37320 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37280 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 2:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4640 جنيه للشراء، وللبيع 4665 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23200 جنيه للشراء، وللبيع 23325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46400 جنيه للشراء، وللبيع 46650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116000 جنيه للشراء، وللبيع 116625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232000 جنيه للشراء، وللبيع 233250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 464000 جنيه للشراء، وللبيع 466500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 696000 جنيه للشراء، وللبيع 699750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 928000 جنيه للشراء، وللبيع 933000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1160000 جنيه للشراء، وللبيع 1166250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.