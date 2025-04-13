سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه 13 أبريل .. كسر حاجز 14 جنيه بالبنوك

في تقريرنا نسرد سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد بداية الأسبوع الجاري الموافق 13 أبريل 2025م، حيث شهد ارتفاع في بعض البنوك وانخفاض في البعض الآخر، لذلك سوف نوضح سعر الدرهم الاماراتي اليوم شراء وبيع في منتصف التعاملات في جدول مبسط يوضح سعر الصرف في كل بنك على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه

وصل سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه في تحديث الساعة 2:39 ظهرًا إلى الأرقام التالية في البنوك:

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك فيصل الإسلامي 14.02 14.06 مصرف أبوظبي الإسلامي 13.9687 13.999 البنك الاهلي الكويتي 13.9497 13.9936 المصرف العربى الدولى AIB 13.9388 13.9668 بنك البركة 13.9337 13.9617 البنك المركزي المصري 13.9309 13.9679 البنك الأهلي المصري 13.9266 13.9672 بنك قناة السويس 13.9242 13.9772 بنك مصر 13.9239 13.9641 بنك القاهرة 13.9239 13.9641 البنك المصري الخليجي 13.9217 13.9644 بنك نكست 13.921 13.9629 بنك الإسكندرية 13.919 13.961 بنك التعمير والإسكان 13.9162 13.9609 بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.8887 13.9617 البنك العربى الافريقى الدولي 13.8597 13.9586 كريدي أجريكول 13.8586 13.9551 بنك الكويت الوطني NBK 13.7994 14.0374 المصرف المتحد 13.648 13.9617

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أسباب قوة الدرهم الاماراتي

يُعد الدرهم الإماراتي من أقوى وأثبت العملات في المنطقة، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي تعزز من مكانته. أول هذه العوامل هو ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي بسعر صرف شبه ثابت منذ عام 1997، وهذا الربط يمنح العملة استقرارًا كبيرًا ويقلل من تقلباتها، مما يُشجع على الثقة بها في الأوساط المحلية والدولية. هذا الاستقرار يجعل الدرهم ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في ظل تقلب أسعار العملات الأخرى.

الدولة تدير هذا الربط بعناية من خلال سياسات نقدية صارمة يشرف عليها مصرف الإمارات المركزي، والذي يمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، تُمكنه من التدخل عند الحاجة للحفاظ على سعر الصرف ودعم الدرهم. وجود هذه الاحتياطيات يعزز من مكانة العملة في الأسواق العالمية ويمنحها قوة خاصة خلال الأزمات الاقتصادية، كما أنه يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن الإمارات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في أي وقت.

الاقتصاد الإماراتي يُعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، حيث لم تعتمد الدولة فقط على النفط كمصدر دخل رئيسي، بل نجحت في بناء قطاعات قوية مثل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والطيران. هذا التنوع يُقلل من التأثيرات السلبية لأي انخفاض في أسعار النفط ويُساهم في دعم قيمة العملة المحلية، حيث تستند إلى اقتصاد متعدد المصادر بدلًا من مصدر واحد. كما أن وجود مدن عالمية مثل دبي وأبوظبي كمراكز تجارية ومالية كبرى يعزز من الطلب على الدرهم، سواء في المعاملات التجارية أو الاستثمارية أو حتى السياحية.

من جهة أخرى، تُعد الإمارات من أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك بفضل القوانين المرنة والبنية التحتية الحديثة والبيئة الاقتصادية المحفزة. هذا التدفق المستمر لرؤوس الأموال الأجنبية يعزز من قوة الدرهم ويزيد من استقراره.

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النظام المالي في الإمارات يتميز بالكفاءة العالية والتنظيم المتقدم، ويخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة لضمان الشفافية والثقة. البنوك الإماراتية قوية وذات سيولة مرتفعة، كما أن القطاع المصرفي متصل جيدًا بالأسواق العالمية، مما يُعزز من مكانة الدرهم على المستوى الإقليمي والدولي. أيضًا، تعمل الدولة على تحديث أنظمتها المالية والضريبية بشكل مستمر، مما يُسهم في بناء ثقة طويلة الأمد في عملتها الوطنية.

الثقة السياسية تلعب دورًا كبيرًا أيضًا في استقرار الدرهم، فالإمارات تتمتع بسياسة مستقرة وعلاقات خارجية متوازنة، كما أنها نجحت في تعزيز صورتها كدولة آمنة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار، مما يجعل الأفراد والمؤسسات يفضلون الاحتفاظ بالدرهم أو التعامل به في مختلف العمليات التجارية والمالية.

وأخيرًا، القوة الشرائية العالية للدرهم داخل الدولة تُعد من العوامل التي تعكس استقراره وقيمته، حيث تحرص الحكومة على إدارة معدلات التضخم بشكل متوازن، مما يحافظ على استقرار الأسعار ويُعزز من ثقة المواطنين بالعملة. كل هذه العوامل مجتمعة تجعل الدرهم الإماراتي من العملات القوية ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضًا ضمن منظومة العملات العالمية.

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