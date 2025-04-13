تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 03:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 أبريل الساعة 3:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5314 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 23 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 21 جنيهًا ليبلغ 4871 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4887 جنيهًا للبيع و4861 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4650 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 20 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4665 جنيهًا للبيع و 4640 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3986 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3999 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3100 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 13 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3110 جنيهًا للبيع و3093 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2657 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2666 جنيهًا للبيع و2651 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 165293 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 711 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37200 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 160 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3237.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3237.4 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 3:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 465000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 697500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 930000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1162500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.