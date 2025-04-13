تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأحد 13 أبريل الساعة 4:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5314 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5326 جنيهًا للبيع و 5291 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4871 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4882 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4650 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4660 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3986 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3994 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3100 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2657 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 356 جنيهًا ليبلغ 165293 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 165648 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37200 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37280 جنيهًا للبيع و 37040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 4:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 465000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 697500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 930000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1162500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.