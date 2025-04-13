ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5291 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 أبريل الساعة 5:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5314 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5314 جنيهًا للبيع و 5280 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4871 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4871 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4650 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4650 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3986 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3986 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3100 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2657 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 356 جنيهًا ليبلغ 165293 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 165293 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37200 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37200 جنيهًا للبيع و 36960 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3237.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3237.4 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 5:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4630 جنيه للشراء، وللبيع 4650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23150 جنيه للشراء، وللبيع 23250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46300 جنيه للشراء، وللبيع 46500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115750 جنيه للشراء، وللبيع 116250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231500 جنيه للشراء، وللبيع 232500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 463000 جنيه للشراء، وللبيع 465000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 694500 جنيه للشراء، وللبيع 697500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 926000 جنيه للشراء، وللبيع 930000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1157500 جنيه للشراء، وللبيع 1162500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.