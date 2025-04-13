تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5286 للشراء في تحديث 07:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأحد 13 أبريل الساعة 7:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5320 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5314 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4877 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4655 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3990 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3986 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3103 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3100 جنيهًا للبيع و 3087 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2660 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2657 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 165471 جنيهًا للبيع و164404 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 165293 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37240 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37200 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 7:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4625 جنيه للشراء، وللبيع 4655 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23125 جنيه للشراء، وللبيع 23275 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46250 جنيه للشراء، وللبيع 46550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115625 جنيه للشراء، وللبيع 116375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231250 جنيه للشراء، وللبيع 232750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 462500 جنيه للشراء، وللبيع 465500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 693750 جنيه للشراء، وللبيع 698250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 925000 جنيه للشراء، وللبيع 931000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1156250 جنيه للشراء، وللبيع 1163750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.