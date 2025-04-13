ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5291 للشراء في تحديث 11:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأحد 13 أبريل الساعة 11:35 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5320 جنيهًا للبيع و5291 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5309 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4877 جنيهًا للبيع و4850 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4866 جنيهًا للبيع و 4845 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4655 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4645 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3990 جنيهًا للبيع و3969 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3981 جنيهًا للبيع و3964 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3103 جنيهًا للبيع و3087 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3097 جنيهًا للبيع و3083 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2660 جنيهًا للبيع و2646 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 165471 جنيهًا للبيع و164582 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37240 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37160 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3237.4 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3237.33 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 13 أبريل الساعة 11:35 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4630 جنيه للشراء، وللبيع 4655 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23150 جنيه للشراء، وللبيع 23275 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46300 جنيه للشراء، وللبيع 46550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115750 جنيه للشراء، وللبيع 116375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 231500 جنيه للشراء، وللبيع 232750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 463000 جنيه للشراء، وللبيع 465500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 694500 جنيه للشراء، وللبيع 698250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 926000 جنيه للشراء، وللبيع 931000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1157500 جنيه للشراء، وللبيع 1163750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.