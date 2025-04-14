حالة الطقس اليوم في محافظات مصر الاثنين 14 أبريل 2025

يشهد الطقس في مصر اليوم تغيرات ملحوظة، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة. تتراوح درجات الحرارة بين 27 و34 درجة مئوية في المحافظات الشمالية، وتصل إلى 45 درجة في بعض مناطق الجنوب. تشهد بعض المناطق شبورة مائية صباحًا، مع نشاط للرياح في مناطق متفرقة.​

تشهد البلاد اليوم طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما ليلًا، فيكون الطقس لطيفًا في أوله ومائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.​

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 26 14

6 أكتوبر 26 13

بنهــــا 24 13

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 23 12

المنصورة 24 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 23 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 24 12

العريش 22 11

رفح 20 10

رأس سدر 25 14

نخل 22 07

كاترين 16 05

الطور 26 16

طابا 24 12

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 25 10

رأس غارب 27 15

الغردقة 26 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 19

حلايب 26 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 13

أسيوط 25 12

سوهاج 29 13

قنا 27 13

الأقصر 28 14

أسوان 28 15

الوادي الجديد 28 13

أبوسمبل 29 15

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.​

الرياح: نشاط رياح معتدلة على مناطق متفرقة من البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق الصحراوية.​

البحر المتوسط: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.​

البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.​

نصائح للمواطنين

القيادة: يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية.​

الملابس: ارتداء ملابس خفيفة خلال النهار، مع الاحتفاظ بقطعة ملابس إضافية لارتدائها في ساعات الليل المتأخرة.​

الأنشطة الخارجية: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في فترة الظهيرة، واستخدام واقي شمس مناسب.​

متابعة النشرات الجوية: الاطلاع المستمر على تحديثات الطقس من المصادر الرسمية لتجنب أي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.​

توقعات الأيام القادمة

من المتوقع أن تستمر الأجواء المائلة للحرارة خلال الأيام القادمة، مع احتمالية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على بعض المناطق الشمالية. كما يُتوقع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة.​