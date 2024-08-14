انخفاض بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 02:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 13.17 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.13 جنيها، وللبيع عند 13.17 جنيها.

بنك مصر: سعر الريال السعودي الآن 13.08 جنيها للشراء و 13.13 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الريال السعودي بسعر 13.17 جنيها وبيعه بسعر 13.21 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.99 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك البركة: شراء الريال السعودي بسعر 13.05 جنيها وبيعه بسعر 13.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.17 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.15 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.11 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك قناة السويس: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.15 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.13 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.69 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.10 جنيها، وسعر البيع هو 13.22 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.10 جنيها، وللبيع عند 13.16 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي الآن 12.77 جنيها للشراء و 13.12 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.02 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.82 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.90 جنيها، وللبيع عند 13.12 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 13.04 جنيها للشراء و 13.12 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي الآن 13.03 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي الآن 13.11 جنيها للشراء و 13.13 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 13.09 جنيها وبيعه بسعر 13.12 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.05 جنيها للشراء و 13.12 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي الآن 13.05 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.