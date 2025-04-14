سعر الذهب اليوم الاثنين 14 ابريل 2025 وتوقعات الخبراء

في ظلِّ اضطرابات اقتصادية عالمية وتضخمٍ محلي غير مسبوق، يسجل الذهب في مصر يوم الاثنين 14 أبريل 2025 أرقاماً قياسية، مدفوعاً بهروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر، وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كحماية من تآكل القوة الشرائية. فما هي التفاصيل الكاملة لأسعار اليوم؟ وما العوامل التي تدفع الجنيه المصري لخسارة معركته أمام هذا المعدن النفيس؟

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا بعد فترة من التذبذب، حيث سجل عيار 21 نحو 4680 جنيه، وعيار 24 حوالي 5348.57 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 33600 جنيه. ​ تأثرت هذه الأسعار بعدة عوامل، منها ارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى 2975 دولارًا، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث بلغ سعر الدولار 50.46 جنيه. ​

سعر الذهب اليوم الاثنين

سعر الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 5348.57 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم 14 إبريل 2025 نحو 4680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين نحو 4011.43 جنيه.

ردود الفعل في السوق المحلي: بين الفرح والحيرة

تاجر الذهب عماد من شارع الصاغة بالقاهرة: “المبيعات زادت بنسبة 70%، لكن 40% من العملاء يبيعون ذهباً قديماً لشراء ضروريات الحياة”.

المستثمر محمد عبدالهادي: “اشتريت 500 جرام ذهب عام 2023 بسعر 925 ألف جنيه، قيمتها اليوم 1.5 مليون جنيه.. أفضل من أي استثمار آخر”.

توقعات الخبراء: هل يستمر الارتفاع؟

السيناريو التشاؤمي:

في حالة تجاوز التضخم 55%، قد يصل جرام عيار 24 إلى 4,000 جنيه بنهاية 2025.

السيناريو المتوسط:

مع تحسن مفاوضات الديون مع صندوق النقد الدولي، قد يستقر السعر حول 3,600 جنيه.

السيناريو المتفائل:

انخفاض سعر الدولار إلى 50 جنيهاً قد يُعيد الجرام عيار 21 إلى 2,700 جنيه.

نصائح للمواطنين: كيف تتعامل مع الوضع؟

المقبلون على الزواج:

استبدال الشبكة الكاملة بـ”شبة بلد” أو اكسسوارات ذهبية خفيفة.

التفاوض على تقسيط سعر الذهب عبر بعض محال الصاغة.

المستثمرون الصغار:

شراء سبائك صغيرة (1 جرام، 5 جرامات) للاستفادة من التقلبات اليومية.

تنويع المحفظة بين الذهب والعملات الصعبة.

البائعون:

مراقبة أسعار السوق العالمية لحظة بلحظة عبر تطبيقات مثل “Gold Tracker”.

الذهب الرقمي: هل هو بديل آمن؟

مع صعود العملات المشفرة، طرحت بعض المنصات العالمية فكرة “الذهب الرقمي”، حيث يمكن شراء أجزاء من السبائك الذهبية عبر تطبيقات مثل “Vaulted” أو “Pax Gold”. لكن الخبراء يحذرون من مخاطر هذه الأدوية بسبب:

عدم وجود إطار قانوني واضح في مصر.

صعوبة تحويل الذهب الرقمي إلى ذهب مادي عند الحاجة.

توقعات بنوك الاستثمار تشير إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث توقعت بعض البنوك وصول سعر الأوقية إلى 3000 دولار خلال العام، مما قد ينعكس على الأسعار المحلية. ​ في ظل هذه التغيرات، يُنصح المستثمرون بمتابعة السوق عن كثب واتخاذ قرارات مدروسة بشأن شراء أو بيع الذهب، مع مراعاة التغيرات المحتملة في الأسعار العالمية والمحلية.​